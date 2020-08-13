В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля
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Турецкая лира упала до исторического минимума, это может повлечь за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль. Об этом заявили аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». 7 августа лира достигла самого низкого уровня по отношению к доллару, торгуясь по 7,36.В источнике
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Министр финансов Турции: Конкурентоспособность лиры является важнее уровня обменного курса
Московский Комсомолец Турция03:02