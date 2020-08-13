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Lenta.ru
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Турецкая лира упала до исторического минимума, это может повлечь за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль. Об этом заявили аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». 7 августа лира достигла самого низкого уровня по отношению к доллару, торгуясь по 7,36.В источнике
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BFM.ru

Турецкая лира обновляет исторические минимумы. Как это может отразиться на рубле?

BFM.ru10:35
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Lenta.ru08:04
Profi.travel

Подешевеет ли отдых в Турции из-за обвала лиры?

Profi.travelвчера в 04:54
Газета.Ru

Эксперты увидели опасность для рубля в обвале турецкой лиры

Газета.Ru04:14
Московский Комсомолец Турция

Министр финансов Турции: Конкурентоспособность лиры является важнее уровня обменного курса

Московский Комсомолец Турция03:02
Profinance.ru

Турецкая лира падает из-за опасений кризиса

Profinance.ruвчера в 05:59
News.ru

Аналитики увидели риск для рубля в падении курса турецкой лиры

News.ru07:25

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью
РИА Новости04:27
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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