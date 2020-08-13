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Lenta.ru
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Турецкая лира упала до исторического минимума, это может повлечь за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль. Об этом заявили аналитики, опрошенные «Газетой.Ru». 7 августа лира достигла самого низкого уровня по отношению к доллару, торгуясь по 7,36.В источнике
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BFM.ru

Турецкая лира обновляет исторические минимумы. Как это может отразиться на рубле?

BFM.ru10:35
Lenta.ru

В обвале турецкой лиры увидели опасность для рубля

Lenta.ru08:04
Газета.Ru

Эксперты увидели опасность для рубля в обвале турецкой лиры

Газета.Ru04:14
Ореанда-Новости

Эксперты объяснили как обвал турецкой валюты может повлиять на рубль

Ореанда-Новости07:22
Турпром

В Турции произошёл обвал курса лиры, что сделало отдых в Анталии ещё дешевле

Турпром05:06
News.ru

Аналитики увидели риск для рубля в падении курса турецкой лиры

News.ru07:25
Московский Комсомолец Турция

Министр финансов Турции: Конкурентоспособность лиры является важнее уровня обменного курса

Московский Комсомолец Турция03:02

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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Четыре президента призвали Лукашенко к отказу от насилия

Лидеры сразу четырех стран выступили с совместным обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, призвав того отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса.
РБК12:00
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Профсоюз журналистов заявил о нарушении трудовых прав в «Ведомостях»

Руководство Профсоюза журналистов и работников СМИ вместе с главой профсоюза «Ведомостей», редактором отдела расследований газеты Бэлой Ляув обратилось в трудовую инспекцию и прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку по факту нарушения трудовых прав работников издания.
РБК13:00

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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Дирижер Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Дирижер Владимир Спиваков опубликовал в своем Instagram публичное обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в котором отказался от ордена имени Франсиска Скорины, полученного из рук политика в 2014 году.
Gazeta.SPbвчера в 12:17
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Сетьен сравнил Левандовски с Месси

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен считает, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски является блестящим футболистом, но лидер каталонской команды Лионель Месси все равно лучше.
ProstoProSport14:48