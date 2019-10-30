Общество

Российская газетаРоссийская газетаБолее 1000 человек встали в очередь за умной колонкой «Яндекса»

По данным "Яндекса", рано утром у здания собралась толпа, насчитывающая более тысячи человек. Первый покупатель занял очередь накануне - 29 октября в 22:30, то есть почти за полдня до начала акции по обмену - она началась в 10 утра 30 октября.
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В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек

РБК05:11

Сотни москвичей выстроились в очередь за бесплатными колонками «Яндекса»

РИАМО04:54

Сотни москвичей собрались возле «Яндекса» ради бесплатной колонки

Мослента00:47

Более тысячи москвичей собралось возле «Яндекса» ради бесплатной колонки

Москва 2403:13

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

РИА Новости02:54

Около 2000 человек встали в очередь за бесплатной колонкой от «Яндекса»

Телеканал 360°02:42

Сотни москвичей выстроились в длинную очередь у магазина «Яндекса»

ФАН03:25
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Общество

Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы

Российская газета вчера в 22:22
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

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Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.
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Общество

Открылась вакансия мечты с зарплатой более двух миллионов рублей

Британская компания Wowcher, позволяющая клиентам совершать выгодные покупки, ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год.
URA.Ru 01:16
Армия и оружие

США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики

Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Ferra вчера в 10:39
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека

Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
RT на русском 05:34
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Авто

Узбеки привезут в Россию два американских кроссовера и один седан

Quto.ru вчера в 05:21
Политика

В МИД прокомментировали начало отвода сил в Золотом

Россия позитивно оценивает начало отвода сил в Золотом в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
РИА Новости 04:34
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Экономика

Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования

В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Происшествия

Президиум Верховного суда после решения ЕСПЧ постановил освободить из колонии осужденного, рассказавшего о подброшенных наркотиках

Президиум Верховного суда России после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить из колонии Александра Борисова, который рассказал о подброшенных наркотиках.
Медиазона 05:20
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Происшествия

Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе

По данным РЕН ТВ, мальчик нашел оружие дома и решил взять его с собой в школу, чтобы похвастался пистолетом перед одноклассниками.
РБК 06:25
Шоу-бизнес

Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз

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Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

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Врач назвала первые признаки инсульта

Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
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Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

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Общество

Акция «Колокол памяти» в Москве началась с удара в соловецкий рельс

В Москве и ряде других городов стартовала общественная акция "Колокол памяти".
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Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости

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Политика

WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
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Канал HBO закрыл приквел «Игры престолов»

Гром, что называется, средь более-менее ясного неба: канал HBO остановил работу над первым приквелом "Игры престолов", проектом с рабочим названием "Долгая ночь" (или "Кровавая луна").
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Овечкин вышел на 12-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ

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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 2900 пунктов и обновил исторический максимум.
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Общество

Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции

В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
Газета.Ru вчера в 14:29
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Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.
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Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной планируется выставить на аукцион в начале декабря.
REGNUM 02:43
Происшествия

СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов

Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
REGNUM вчера в 08:55
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