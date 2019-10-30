По данным "Яндекса", рано утром у здания собралась толпа, насчитывающая более тысячи человек. Первый покупатель занял очередь накануне - 29 октября в 22:30, то есть почти за полдня до начала акции по обмену - она началась в 10 утра 30 октября.

Более 1000 человек встали в очередь за умной колонкой «Яндекса»

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