Происшествия
РБКВ одном из районов Казахстана объявили режим ЧС после массовой драки
Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, где произошла массовая драка.
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Футбол
«Барселона» назвала цену на Коутиньо
Руководство "Барселоны" готово продать полузащитника Филиппе Коутиньо, пишет Mundo Deportivo.Каталонцы считают, что игрока никто не захочет покупать за 120 млн евро (именно эту сумму клуб заплатил за бразильца "Ливерпулю").
Спорт
Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Фалуне
Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в классическом спринте, который состоялся в рамках девятого этапа Кубка мира в шведском Фалуне.
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил работу одной из линий
Происшествия
В центре Петербурга произошел пожар
Политика
Игоря Ливанова не пустили на Украину
Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.
Политика
Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине
Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
Космос
На Марсе и спутнике Юпитера существует жизнь
Ученые из Ливерпульского университета Хоуп в Великобритании рассказывают, что жизнь на Марсе и спутнике Юпитера Европе на самом деле есть.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились газом
В пятницу, 7 февраля, в Сочи состоялись встреча лидеров двух стран-соседок: Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Здоровье
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Кино
Киану Ривза заметили на съемках «Матрицы 4»
Жители Сан-Франциско заметили канадского актера Киану Ривза на съемках фильма «Матрица 4». Об этом сообщает «РИА новости».
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Политика
Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Экономика
Как Ухань уронил юань. Россияне поверили в сенсационную историю про китайское руководство, обманувшее западный мир при помощи коронавируса
В связи с ситуацией в Ухане юань стал резко падать, но Центральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс юаня.
Авто
Цены и комплектации нового Kia Seltos объявлены официально
Общество
На Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна
Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
Авто
Названы 6 популярных машин с более дорогим содержанием, чем кажется
Общество
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Футбол
«Эвертон» одержал победу над «Кристал Пэлас»
Матч 26-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» – «Кристал Пэлас» завершился в пользу «ирисок» – 3:1. В составе победителей по голу забили Бернард, Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин.
Армия и оружие
Турецкая армия перебрасывает новые силы в Сирию
Командование Сирийской арабской армии (САА, официальное название вооруженных сил Сирии) обвинило Турцию в вводе дополнительных войск в провинцию Идлиб.
Шоу-бизнес
Кожевникова заболела и выгнала мужа из дома
Переживая за здоровье возлюбленного, Кожевникова выгнала мужа из дома – она переживает, что тот может заразиться.
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.