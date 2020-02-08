Происшествия

РБКРБКВ одном из районов Казахстана объявили режим ЧС после массовой драки

Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, где произошла массовая драка.
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В одном из районов Казахстана объявили режим ЧС после массовой драки

РБК15:15

Режим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана из-за массовой драки

Известия14:26

Власти объявили режим ЧС в Кордайском районе Казахстана после беспорядков

ТАСС13:57

В Кордайском районе Казахстана объявили режим ЧС

REGNUM14:11

В районе массовых беспорядков в Казахстане объявлен режим ЧС

Газета.Ru14:05

Режим ЧС введен в Кордайском районе Казахстана после беспорядков

РЕН ТВ13:58

В Кордайском районе Казахстана после массовой драки введён режим ЧС

RT на русском14:24
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В пятницу, 7 февраля, в Сочи состоялись встреча лидеров двух стран-соседок: Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
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Как Ухань уронил юань. Россияне поверили в сенсационную историю про китайское руководство, обманувшее западный мир при помощи коронавируса

В связи с ситуацией в Ухане юань стал резко падать, но Центральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс юаня.
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Цены и комплектации нового Kia Seltos объявлены официально

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Турецкая армия перебрасывает новые силы в Сирию

Командование Сирийской арабской армии (САА, официальное название вооруженных сил Сирии) обвинило Турцию в вводе дополнительных войск в провинцию Идлиб.
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В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
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