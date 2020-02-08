Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, где произошла массовая драка.

В одном из районов Казахстана объявили режим ЧС после массовой драки

Футбол «Барселона» назвала цену на Коутиньо Руководство "Барселоны" готово продать полузащитника Филиппе Коутиньо, пишет Mundo Deportivo.Каталонцы считают, что игрока никто не захочет покупать за 120 млн евро (именно эту сумму клуб заплатил за бразильца "Ливерпулю").

Политика Игоря Ливанова не пустили на Украину Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.

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Здоровье Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".

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Общество Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.