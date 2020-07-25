Общество
REGNUMВ одном из районов Самарской области ввели режим ЧС из-за чумы свиней
Самара, 27 июля 2020, 10:12 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера введен из-за африканской чумы свиней в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
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На территории района Самарской области введен режим ЧС из-за африканской чумы свиней
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