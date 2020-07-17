Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.

В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете

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