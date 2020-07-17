Общество
ИнтерфаксВ офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете
Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
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Общество
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru вчера в 04:03
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Армия и оружие
В ДНР сообщили об отражении диверсионной вылазки украинских силовиков
Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что двое украинских военнослужащих погибли при попытке проникнуть в Донецкую народную республику (ДНР) прошлой ночью.
RT на русском 09:26
Космос
Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли
Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы вчера в 02:59
Здоровье
Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы
Министерство здравоохранения России планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
RT на русском 08:14
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ
Evo-rus.com 03:11
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Религия
В РПЦ выразили сожаление из-за изменения статуса собора Святой Софии
«Священный синод Русской православной церкви выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины», - сказано в сообщении.
Комсомольская правда 09:03
Общество
В Европе начали бесплатно раздавать электромобили
В ряде случаев электрокары на самом деле раздают бесплатно.
Evo-rus.com 05:21
Происшествия
В Челнах женщина перевела более $100 тыс. мошенникам за электромобиль
Женщина связалась с продавцом и перевела ему на счет более $100 тысяч (около 7,1 млн рублей).
Реальное время 08:23
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
Наука
Ученые раскрыли механизм заражения человека опасным паразитом
Доктор Питер 09:23
Происшествия
Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании
Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
РИА Новости 07:28
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Впервые Netflix опубликовали топ из 10 самых популярных полнометражных фильмов.
Live24 09:27
Футбол
Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры
Российская газета 09:21
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
Наряду с представителями руководства «Ренейссанс Констракшн» на стройку прибыл посол Узбекистана (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 07:42
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com вчера в 10:19
Политика
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Кино
Стартовали съемки экранизации видеоигры Uncharted с Томом Холландом
На фотографии в социальной сети 24-летнего актера изображен стул с именем главного героя фильма по мотивам видеоигры Uncharted.
iReactor вчера в 03:03
Политика
В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений
Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
Общество
Новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla посвящен судьбе Эйвора
Srnsk вчера в 23:24
Общество
Медики назвали признаки, указывающие на скорый инфаркт
Насторожить должны появление сетчатого капиллярного рисунка, желтовато-оранжевых наростов, синюшный или фиолетовый оттенок кожи, пишет "РГ".
Вести.Ru 07:46
Общество
Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»
НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
РИА Новости 08:30
Общество
Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в твиттере объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
РИА Новости 07:32
Кино
Стал известен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
ФАН вчера в 23:14