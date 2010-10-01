Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ офисах группы компаний «Возрождение» прошли обыски

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Входящие в группу компаний организации занимались в том числе строительством объектов в аэропортах Домодедово и Пулково, федеральных и региональных трасс, а также мостов. Президент «Возрождения» - миллиардер Игорь Букато.
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В офисах группы компаний «Возрождение» прошли обыски

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СМИ: ФСБ и налоговая пришли с обысками в компанию российского миллиардера

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