Общество
Эхо МосквыВ офисах группы компаний «Возрождение» прошли обыски
Входящие в группу компаний организации занимались в том числе строительством объектов в аэропортах Домодедово и Пулково, федеральных и региональных трасс, а также мостов. Президент «Возрождения» - миллиардер Игорь Букато.
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Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Городовой вчера в 11:15
Технологии
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
РИА Новости 12:42
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Команда исследователей из Австралии выяснила, что от COVID-19 лучше всего может защитить хирургическая маска.
Discover24 05:10
Авто
Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival
Цены на минивэн четвертого поколения варьируются от 31 600 000 до 43 540 000 вон, что эквивалентно 1,9 – 2,6 млн рублей по текущему курсу.
Автоновости дня 08:21
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
Происшествия
По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов
Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru 12:37
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
Политика
ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК 12:07
Гаджеты
Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi.
Astera 09:39
Экономика
Сбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает
Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато.
Коммерсантъ 08:53
Общество
Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет
Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа
Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru 20:02
Культура
«Академию Амбрелла», по слухам, уже продлили на третий сезон
Popcornnews.ru 17:30
Происшествия
Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия 17:51
Общество
«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
FreeNews-Volga 12:38
Общество
Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.
Российская газета 17:50
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей вчера в 02:42
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
Российская газета вчера в 17:01
Футбол
Стали известны детали контракта Гайча с ЦСКА
Сумма отступных за потенциального новичка красно-синих составит €30 млн.
Газета.Ru 16:35
Шоу-бизнес
Сербская модель рассказала о романе с супругом Ксении Бородиной
Бикини-модель, на которую подписаны почти 400 тыс. человек, рассказала, что на данный момент имеет романтические отношения с неким бизнесменом из России, который очень богат и является женатым мужчиной, а также воспитывает детей.
RuNews24.ru 04:17
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
Происшествия
Две женщины избили сенатора и сдались полиции
В Мэдисоне, штат Висконсин (США) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия.
Lenta.ru 17:30
Происшествия
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Здоровье
Почти 20 медучреждений в Приморье возобновили плановую госпитализацию
Почти 20 медучреждений в Приморском крае возобновили плановую госпитализацию.
RT на русском 15:52