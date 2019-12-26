Происшествия
Вести.RuВ офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Основателя организации Алексея Навального выдворили из помещения.
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Политика
Китай потребовал от США объясниться по делу Сноудена
В четверг, 26 декабря, официальный представитель ведомства У Цянь заявил, что Вашингтон до сих пор не дал мировому сообществу объяснений по делу бывшего сотрудника АНБ, сообщает ИА REGNUM.
Энергетика
Силуанов: резервов хватит на несколько лет, если нефть упадет до $25
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, правительство страны сможет выполнять свои бюджетные обязательства в течение трех лет, если стоимость барреля нефти упадет до 25 долларов.
Транспорт
Электрички между Крымом и Краснодаром начнут ходить летом
К июню следующего года в Крым могут запустить электропоезда из Анапы и Краснодара. Об этом рассказал министр транспорта Крыма Сергей КАРПОВ.
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
«Вести Воронеж» опубликовали видео с места взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Политика
На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров
Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Происшествия
В Мурманской области на детском утреннике умер Дед Мороз
В одном из детских садов Североморска на новогоднем утреннике умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым.
Кино
Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам
Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Фигурное катание
Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧР
Короткая программа у спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершилась победой Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку выписали из больницы
Авто
Что сокращает ресурс современного двигателя, рассказали эксперты
В современных двигателях используются решения, экономящие топливо, но сокращающие ресурс мотора.
Армия и оружие
Ливия попросила Турцию о помощи в борьбе с «российскими наемниками»
Ранее президент Турции заявил, что Анкара не намерена игнорировать присутствие «российских наемников частной военной компании „Вагнер“ в Ливии».
Политика
Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Футбол
«Спартак» отдал Руденко в аренду «Торпедо» до конца сезона
В нынешнем сезоне Руденко провел 23 матча в ФНЛ, в которых забил 13 мячей, и занимает второе место в списке бомбардиров.
Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Авто
«АвтоВАЗ» поднимет цены на все модели Lada
Политика
Путин примет участие в новогоднем вечере в Большом театре
Космос
Космический лифт: зачем ученые хотят протянуть кабель от Луны к Земле
Ученые уверены, что не нужно крепить кабель к Земле. Вместо этого его надо прикрепить к поверхности Луны и бросить конец в сторону Земли.
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Происшествия
Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей
Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.