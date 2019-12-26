Происшествия

Вести.RuВести.RuВ офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Основателя организации Алексея Навального выдворили из помещения.
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Приставы рассказали о следственных действиях в офисе ФБК в Москве

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Стало известно о задержании в Москве Навального

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Обыск в ФБК проводили судебные приставы

Интерфакс06:49

Служба судебных приставов подтвердила обыски в фонде Навального

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В четверг, 26 декабря, официальный представитель ведомства У Цянь заявил, что Вашингтон до сих пор не дал мировому сообществу объяснений по делу бывшего сотрудника АНБ, сообщает ИА REGNUM.
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Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
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В одном из детских садов Североморска на новогоднем утреннике умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза.
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Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
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Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Короткая программа у спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске завершилась победой Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
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Избитую в Ингушетии девочку выписали из больницы

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Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

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Ливия попросила Турцию о помощи в борьбе с «российскими наемниками»

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Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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