Происшествия

Вести.RuВести.RuВ офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. Основателя организации Алексея Навального выдворили из помещения.
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Приставы опровергли задержание Алексея Навального

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Приставы рассказали о следственных действиях в офисе ФБК в Москве

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Стало известно о задержании в Москве Навального

Взгляд.ру05:07

Обыск в ФБК проводили судебные приставы

Интерфакс06:49

Служба судебных приставов подтвердила обыски в фонде Навального

Коммерсантъ08:01
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RT на русском 13:00
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С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
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Происшествия

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В Санкт-Петербурге водолазы нашли останки аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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