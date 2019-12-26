с чего всё началось

Правоохранительные органы проводят обыски в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Основатель фонда, блогер Алексей Навальный задержан, рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

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