Общество
РИА НовостиВ офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин. "Обыски в ФБК проходят в рамках дела о клевете", - рассказал собеседник агентства.
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Наука
Низкокалорийная диета оказалась эффективна при лечении рака
Evo-rus.com 08:07
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Армия и оружие
С-400 взвинтили цену на F-35
В январе портал Flight Global, ссылаясь на заявление представителя американской корпорации Lockheed Martin, головного разработчика и производителя F-35 Lightning II, сообщил, что цена одного F-35 Lightning II упала до исторически низкой отметки в 77,9 миллиона долларов, а угрозой продажам истребителей является высокая стоимость летного часа, составляющая 35 тысяч долларов.
Lenta.ru 10:29
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Общество
В «Р-Фарм» рассказали о планах поставлять вакцину во множество стран
Репик добавил, что «Р-Фарм» будет выступать в роли «своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран — в 30—50 стран».
RT на русском 10:44
Происшествия
В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам
Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM 09:38
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки армии по поручению Путина
Внезапную проверку армии, инициированную президентом России, главнокомандующим вооруженными силами страны Владимиром Путиным, сняли на видео.
Lenta.ru 10:38
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Армия и оружие
Двое украинских диверсантов убиты при попытке проникнуть в ДНР
Басурин Представитель ДНР уточнил, что потери ВСУ — двое убитых.
REGNUM 09:46
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
Evo-rus.com 10:28
Политика
Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать премьеру РФ Михаилу Мишустину о "странных вещах", происходящих во время кампании по выборам главы Белоруссии.
РИА Новости 10:44
Происшествия
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
По информации источника, компания отзывает кроссоверы Hyundai Santa Fe.
Лезги газет 08:40
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Футбол
РФС оштрафовал Карпина, Кикнадзе и Медведева
Комитет по этике РФС рассмотрел дела наставника «Ростова» Валерия Карпина, гендиректора «Зенита» Александра Медведева, а также гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Vprognoze.ru 09:05
Политика
Горбачев ответил Пушкову на обвинение в «геополитической капитуляции»
Первый президент СССР Михаил Горбачев ответил сенатору Алексею Пушкову на обвинения в «геополитической капитуляции» в 1990 году.
Взгляд.ру вчера в 06:30
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Игры
«Мы хотели сделать игру такой длинной»: Нил Дракманн ответил на критику продолжительности The Last of Us Part II
3DNews 04:56
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании
Волгоград, 17 июля 2020, 17:40 — REGNUM Самолет рейса Москва — Махачкала авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за сообщения о минировании.
REGNUM 10:40
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости вчера в 20:58
Общество
Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе
Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
Общество
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05