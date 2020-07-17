Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин. "Обыски в ФБК проходят в рамках дела о клевете", - рассказал собеседник агентства.

В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете

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