Общество
РИА НовостиВ офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин. "Обыски в ФБК проходят в рамках дела о клевете", - рассказал собеседник агентства.
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Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма
Полицейские пресекли в Крыму деятельность финансовой пирамиды, которая действовала в крупных городах полуострова.
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Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
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Зидан поделился эмоциями после победы «Реала» в чемпионате Испании
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Суд отправил в СИЗО Александра Гайдука, задержанного УФСБ
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Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать
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ГЛАС.RU 10:11
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Бывший вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин, находящийся на просмотре в "Монако", попал в заявку монегасков на товарищеский матч.
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Найден новый симптом коронавируса, появляющийся раньше других
Испанские ученые выявили симптом, появляющийся при заболевании COVID-19 раньше других.
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Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии "Формулы-1".
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Опасное для появления гипертонии количество картофеля назвали ученые
Напомним, ранее был назван самый опасный вид гепатита.
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Вышел сериал по мотивам романа Олдоса Хаксли
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Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
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Nissan представил самый маленький кроссовер
Автомобиль получил 2-уровневую головную оптику на светодиодах и массивную решетку радиатора в форме 8-угольника.
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Михаил Боярский выступил против возвращения Халка в «Зенит»
Известный российский актер и фанат «Зенита» Михаил Боярский заявил, что не хочет, чтобы 33-летний бразилец Халк возвращался в петербургский клуб.
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Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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Кавазашвили заявил, что Бубнова нехорошо с психикой
Ранее ГЛАС сообщал о том, что после победы над "Вильярреалом" со счётом: 2:1, мадридский "Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании.
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Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни
Во время визита на фестиваль «Славянский бульвар» в Витебске артист рассказал о своей личной жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер вчера в 12:46
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Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
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Биатлонист Малышко рассматривает вариант завершения карьеры
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.
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Сенатор из Дагестана Сулейман Керимов вошел в топ-10 богатейших россиян по версии журнала Forbes.
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Футбол
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В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады
Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
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Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей 15 июля в 12:44
Футбол
Рикарду Алвеш: «„Оренбург“ в Словении боролся бы за чемпионство»
Думаю, мы бы боролись за чемпионство, — сказал Алвеш в интервью каналу «Матч ПРЕМЬЕР».
Матч ТВ 11:22