Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин. "Обыски в ФБК проходят в рамках дела о клевете", - рассказал собеседник агентства.

В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете

Происшествия Полицейские вскрыли финансовую пирамиду в крупных городах Крыма Полицейские пресекли в Крыму деятельность финансовой пирамиды, которая действовала в крупных городах полуострова.

Футбол Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака».

Футбол Митрюшкин попал в заявку «Монако» на товарищескую игру Бывший вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин, находящийся на просмотре в "Монако", попал в заявку монегасков на товарищеский матч.

Авто Nissan представил самый маленький кроссовер Автомобиль получил 2-уровневую головную оптику на светодиодах и массивную решетку радиатора в форме 8-угольника. 14

Футбол Кавазашвили заявил, что Бубнова нехорошо с психикой Ранее ГЛАС сообщал о том, что после победы над "Вильярреалом" со счётом: 2:1, мадридский "Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании. 3

Шоу-бизнес Филипп Киркоров рассказал о своей личной жизни Во время визита на фестиваль «Славянский бульвар» в Витебске артист рассказал о своей личной жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда». 6

Финансы Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня. 108