Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете

Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин. "Обыски в ФБК проходят в рамках дела о клевете", - рассказал собеседник агентства.
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Во время обыска в офисе ФБК в Москве изъяли оргтехнику

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Коммерсантъ06:17

В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете

РИА Новости09:43
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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