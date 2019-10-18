Политика
RT на русскомВ офисе Генсека ООН отреагировали на ситуацию с визами США
В офисе Генерального секретаря ООН заявили, что ситуация с невыдачей Вашингтоном виз дипломатам оказывает прямое влияние на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.
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Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Kinonews.ru вчера в 02:53
Армия и оружие
В сети появилось видео пусков ракет в рамках учений «Гром-2019»
Пуски крылатых и баллистических ракет, проводимых в рамках маневров «Гром-2019», оказались запечатлены на видео.
Политическая Экспертиза вчера в 11:12
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Футбол
Месси: «В „Барселоне“ многие были против возвращения Неймара»
Возвращение Неймара в «Барселоны» было трудноосуществимым, так как многие в команде были против такого исхода, хотя со спортивной точки зрения он бы нам точно не навредил.
Евро-футбол.ру 14:46
Политика
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной по газу
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым доложил о ходе переговоров с Украиной по газу.
RT на русском 05:22
Общество
Росптицесоюз порекомендовал россиянам увеличить потребление яиц
По информации Бобылевой, сегодня в среднем россиянин ест около 280 яиц в год.
РБК 10:11
Футбол
«Гранада» обыграла «Осасуну» и поднялась на второе место
«Гранада» набрала 17 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице, «Осасуна» с 11 баллами располагается 10-й строчке.
Спорт-Экспресс 16:55
Баскетбол
«Зенит» победил «Олимпиакос» в Евролиге
Metaratings 16:37
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Авто
Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню
Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
Motor 10:08
Фигурное катание
Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе
Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
ТАСС Спорт вчера в 19:38
Наука
Иранцы испытали собственный учебный самолет
Пытаясь повысить боеспособность своей авиации Иран на протяжении последних нескольких лет ведет разработку собственной авиационной техники, причем зачастую иранские инженеры прибегают и к копированию.
N+1 05:37
Наука
Ученые показали на видео судьбу останков кита в экосистеме океана
Команда ученых с судна Nautilus показала на видео судьбу останков кита, найденных на дне океана возле западного побережья США.
OAnews 02:21
Шоу-бизнес
Сергей Губанов предпочел семье карьеру
Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Bimru.ru вчера в 07:01
Общество
В России хотят запретить пластиковые пакеты
Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Армия и оружие
ВСУ обстреляли все направления ДНР
За прошедшие сутки солдаты Вооруженных формирований Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти 300 боеприпасов.
КП - Донецк 04:24
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн 15:43
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Redmi Note 8 Pro
В России начались продажи смартфона Redmi Note 8 Pro от китайской компании Xiaomi.
UfacityNews.ru 15:49
Единоборства
Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд
Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Газета.Ru 05:57
Армия и оружие
В ЦПВС предупредили о риске возможного освобождения боевиков ИГ в САР
«Сохраняется угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков ИГИЛ и членов их семей, а также лагерей для временно перемещённых лиц, которые находятся на территориях, ранее подконтрольных Сирийским демократическим силам и вооружённым силам США», — говорится в сообщении руководителя ЦПВС генерал-майора Алексея Бакина, которое поступило в распоряжение RT.
RT на русском 16:00
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила свой день рождения
Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Inc-news.ru 09:53
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина бросила мужа и улетела в Израиль с миллионером
20-летняя Шурыгина добавила, что страсть к мужу через какое-то время пропала и она начала относится к нему как к другу.
News.ru 07:36