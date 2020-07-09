Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках по делу ЮКОСа в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" - организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

В офисе «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

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