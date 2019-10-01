Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ офисе Зеленского изъяли документы об инциденте в Керченском проливе

В офисе президента Украины Владимира Зеленского пришли с обысками сотрудники Государственного бюро. Они изъяли копии секретных документов об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, а также введении военного положения.
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с чего всё началось
«У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы», — сказал Труба в интервью ТСН
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