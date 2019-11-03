Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ

Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
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В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ

РИА Новости04:27

Офис Зеленского опроверг драку его главы с начальником СБУ

Известия04:46

В офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ

RT на русском03:45

В офисе Зеленского опровергли слухи о драке глав СБУ и администрации президента

Lenta.ru05:09

Богдан прокомментировал слухи о драке с главой СБУ

Газета.Ru04:12

Глава администрации Зеленского с юмором опроверг драку с главой СБУ

РЕН ТВ01:48

Журналист сообщил о драке начальника СБУ с главой офиса Зеленского

РБКвчера в 22:33
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:33, Вашингтон

Главе администрации Зеленского по традиции выбили зуб

Вести.UZ01:55
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:33, Вашингтон
Общество

Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней

Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 01 ноября в 09:15
Культура

Путин поздравил Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:55
Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере

Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
Российская газета 04:55
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Установлены 9 подозреваемых в убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

Вечером 2 ноября произошло беспрецедентное убийство главы центра Э по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, который находился в Москве по личным или служебным причинам (данный факт пока не сообщается в СМИ, - прим.ред.).
РИА ТВОИ Новости 04:09
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Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса

В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
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Политика

ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны

В Организации Объединенных Наций заявили о более 3 тыс. 330 убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны в Донбассе.
Интерфакс 04:02
Экономика

Госдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.
Коммерсантъ 01 ноября в 19:20
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 01 ноября в 08:20
Экономика

Концепция развития России до 2020 года провалилась

Как сообщают в правительстве, в 2020 году заканчивается срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России, которая была принята еще в 2008 году.
ГЛАС.RU вчера в 04:32
Музыка

Участник «Евровидения» не прошел слепые прослушивания в «Голосе»

VSE42.RU 04:35
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Общество

Жители Екатеринбурга митингуют против строительства мусорного полигона

Новые Известия 03:37
Политика

Малайзия пригрозила ЕС закупкой российских самолетов

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна перестанет покупать самолеты у стран Европейского союза и начнет покупать российские самолеты в случае, если Европа будет ограничивать экспорт из страны.
Труд вчера в 05:03
Общество

Депутат Верховной Рады пригрозил отрезать голову случайному прохожему

Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива попал в скандал. Он пригрозил случайному прохожему физической расправой.
Аргументы недели 04:41
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошел пожар

Lenta.ru 05:16
Политика

Содержащийся в израильской тюрьме Бурков планирует вернуться в Россию

Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу россиянин Алексей Бурков заявил, что рассчитывает вернуться в РФ.
РЕН ТВ 05:04
Общество

«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Армия и оружие

Украина показала ракету, которую невозможно сбить

Военное дело 03:51
Наука

Большой брат следит за меньшими

Разумеется, они неконтролируемые — в том смысле, что исследователи никак не могут повысить вероятность наступления какого-то события за счет экспериментальных манипуляций (как это, например, делается, если животное надо чему-то научить).
N+1 31 октября в 07:27
Происшествия

Парикмахера Роналду нашли мертвым в отеле в Цюрихе

Парикмахера нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра нашли мертвым в отеле в Цюрихе, информирует Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс 05:15
Общество

Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости вчера в 07:45
Космос

Бур станции InSight сохранил равновесие и сможет продолжить работу

Бур установки HP3 марсианской станции InSight сохраняет свое равновесие и не падает — к такому выводу пришла команда инженеров, проанализировав снимки процесса отвода ковша, который обеспечивал буру необходимое трение о грунт.
N+1 вчера в 08:58
Политика

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru вчера в 09:37
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Происшествия

Во Внуково произошел багажный коллапс

В московском аэропорту Внуково сломалась система приема багажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Лента впечатлила Тарантино во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства, цитирует режиссёра издание The Deadline.
Говорит Москва 03:53
Происшествия

В Курской области школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище

В городе Щигры Курской области три школьницы разрушили памятники на нескольких могилах.
РБК вчера в 13:54
Политика

«Северному потоку – 2» быть: проект вышел на финальную стадию

Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Sputnik Литва 01 ноября в 10:35
Шоу-бизнес

Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН вчера в 10:08
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Иван Баканов
Украинский политик
Украинский государственный деятель, работник органов госбезопасности. Глава Службы безопасности Украины с 29 августа 2019. Член СНБО с 28 мая 2019.
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