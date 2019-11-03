Политика

RT на русскомRT на русскомВ офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ

Ранее журналист Станислав Речинский сообщил, что Андрей Богдан подрался с Иваном Бакановым, в ходе потасовки главе офиса президента якобы выбили зуб. По словам журналиста, конфликт произошёл по причине назначения начальника Главного следственного управления СБУ.
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Главе администрации Зеленского по традиции выбили зуб

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
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