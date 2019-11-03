Политика
RT на русскомВ офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ
Ранее журналист Станислав Речинский сообщил, что Андрей Богдан подрался с Иваном Бакановым, в ходе потасовки главе офиса президента якобы выбили зуб. По словам журналиста, конфликт произошёл по причине назначения начальника Главного следственного управления СБУ.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
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Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
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Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
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Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ответ генерального директора футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина на его публикацию по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.
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Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
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СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии
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