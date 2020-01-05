«Постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не причастен к приезду в Киев шведского певца Dr. Alban, которому был запрещён въезд в страну. Об этом Кориневич написал в своём Facebook.

В офисе Зеленского отреагировали на приезд шведского певца в Киев

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