Политика

RT на русскомRT на русскомВ офисе Зеленского отреагировали на приезд шведского певца в Киев

«Постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не причастен к приезду в Киев шведского певца Dr. Alban, которому был запрещён въезд в страну. Об этом Кориневич написал в своём Facebook.
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Dr. Alban заявил, что получил разрешение выступить в Киеве после вмешательства Зеленского

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В офисе Зеленского отреагировали на приезд шведского певца в Киев

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У Зеленского прокомментировали ситуацию с выступавшим в Крыму Dr. Alban

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Армия и оружие

Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.
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Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка

47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
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Победители будут объявлены в двух категориях: драма и комедия/мюзикл.
Ревизор.ру 02:31
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Тренер россиян посоветовал хоккеистам сделать ставку на командную игру в финале МЧМ

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Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
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Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
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В Крыму призвали США не множить мифы о полуострове

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Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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