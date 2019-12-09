По словам Тимошенко, встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины продлится еще несколько часов. Также Тимошенко отметил, что обсуждение документа проходит оживленно, а настроение у участников встречи «достаточно рабочее».

В офисе Зеленского сообщили о ходе переговоров в «нормандском формате»

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