Политика
ДождьВ офисе Зеленского сообщили о ходе переговоров в «нормандском формате»
По словам Тимошенко, встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины продлится еще несколько часов. Также Тимошенко отметил, что обсуждение документа проходит оживленно, а настроение у участников встречи «достаточно рабочее».
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Политика
Зеленский: саммит в Париже оставил много нерешенных вопросов
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции саммита глав стран "нормандской четверки" в Париже, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров были решены далеко не все вопросы.
Политика
Зеленский перешел на саммите на русский язык
Что хотел сказать Зеленский, демонстрацией знания русского языка непонятно.
Экономика
В России дорожает вторичное жилье
Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Политика
Зеленский заявил, что обсудил с Путиным вопрос транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным транзит газа, считает, что вопрос удалось разблокировать.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Политика
Опубликован текст документа «нормандской встречи»
Читайте: "Нормандская четверка" в Париже, Путин, Зеленский: онлайн-трансляция встречи Лидеры указывают на необходимость обмена пленными по формуле "все для всех".
Хоккей
Гулявцев: не привык обвинять игроков, но «Амуру» не хватает мастерства
Игрокам не хватает мастерства и хладнокровия. Но я не привык обвинять игроков, потому что их уважаю, потому что сам был в их шкуре.
Футбол
Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Интером»
«Барселона» опубликовала заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит слова Гинера о работе арбитров в РПЛ
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера после поединка с «Краснодаром» (1:1) в 19-м туре чемпионата России.
Политика
Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в России более миллиарда рублей
В субботу, 7 декабря, стало известно, что за девять дней с момента запуска мультфильм «Холодное сердце 2» кинокомпании The Walt Disney Company собрал в российских кинотеатрах 1,064 миллиарда рублей.
Политика
Путин заявил о «потеплении» в урегулировании ситуации в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин заявил о "потеплении" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.
Общество
В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе
Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав его боевиком.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Общество
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Политика
Путин: Стороны подтвердили безальтернативность Минских соглашений
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принятии итогового документа по итогам переговоров в Париже, который направлен на выполнение условий принятого в 2015 году комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе.
Киберспорт
Обновление Dota 2 от 10 декабря: изменили руны Богатства
9 декабря разработчики обновили клиент Dota 2. В патч вошло изменение рун Богатства и исправление мелких ошибок.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Политика
Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться "формулы Штайнмайера" для урегулирования в Донбассе.
Политика
Саммит «нормандской четверки» может оставить послевкусие разочарования
Саммит "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, может оставить послевкусие разочарования.
Авто
Объявлены российские цены на внедорожник GAC GS8
Китайский GAC начнет экспансию на российский рынок со среднеразмерного кроссовера GS8, который получил Одобрение типа транспортного средства ещё в середине сентября и теперь до 16 сентября 2022 года компания имеет право продавать модель на территории Таможенного союза.
Политика
Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%
Президент России Владимир Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию
Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
Политика
США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу
Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.
Общество
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.