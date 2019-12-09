Политика

ДождьДождьВ офисе Зеленского сообщили о ходе переговоров в «нормандском формате»

По словам Тимошенко, встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины продлится еще несколько часов. Также Тимошенко отметил, что обсуждение документа проходит оживленно, а настроение у участников встречи «достаточно рабочее».
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В Киеве ждут, что встреча «нормандской четверки» продлится еще несколько часов

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Читайте: "Нормандская четверка" в Париже, Путин, Зеленский: онлайн-трансляция встречи Лидеры указывают на необходимость обмена пленными по формуле "все для всех".
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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