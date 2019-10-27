Политика

РБКРБКВ офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса

Информацию о вывозе оружия добровольцев из Золотого подтвердил и заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, передает «Интерфакс-Украина». Троян добавил, что сейчас в районе подготовки к разведению войск в Донбассе, в частности Золотом-4 и Катериновке, находится лишь группа волонтеров без оружия.
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Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Происшествия

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 15:05
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Происшествия

Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
РБК 15:46
Футбол

Игрок ЦСКА Васин вернётся на поле не раньше конца сезона

Защитник ЦСКА Виктор Васин сможет помочь своей команде на поле не раньше концовки нынешнего сезона.
Metaratings 13:33
Происшествия

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Политика

Губернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава.
REGNUM 06:49
Шоу-бизнес

Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркте

Суть событий 09:43
Общество

В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены

Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».
Lenta.ru 15:01
Армия и оружие

Трамп подтвердил гибель лидера ИГ

Коммерсантъ 09:26
Футбол

АЗ разгромил ПСВ и вышел на второе место в чемпионате Голландии

В матче 11-го тура чемпионата Голландии АЗ на выезде разгромил ПСВ со счетом 4:0. Хозяева играли в меньшинстве с 22-й минуты после удаления Райана Томаса.
Спорт-Экспресс 11:30
Шоу-бизнес

Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте

Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия 08:47
Футбол

Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»

RT на русском 11:35
Общество

В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют десятки тысяч человек

Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали десятки тысяч человек.
РБК 24 октября в 22:33
Здоровье

Диетолог рассказала о вреде томатного сока

О вреде томатного сока предупредила врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.
Пенза-Пресс 25 октября в 10:06
Политика

В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент

Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Киберспорт

ESPN: В Overwatch 2 появятся новые герой, карта и режим PvE

Cyber.sports.ru 13:32
Шоу-бизнес

Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»

Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru вчера в 21:49
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Здоровье

Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни

Primpress.ru вчера в 15:30
Кино

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

Народные новости вчера в 14:55
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Общество

Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова

Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Gorodovoy.spb.ru 25 октября в 08:36
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC

Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 16:50
Единоборства

Шлеменко оценил конфликт Макгрегора с дагестанцами

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением о конфликте экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора с дагестанцами.
Sport24.ru вчера в 14:05
Армия и оружие

Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником

Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Московский Комсомолец 14:30
Здоровье

От 5 болезней поможет излечиться тыква

Тыква поможет при заболеваниях ЖКТ, при запоре и диарее. Недавно ученые выяснили, что мякоть тыквы останавливает рост туберкулезной палочки.
Московский Комсомолец 13:20
Космос

Учёные зафиксировали рождение нового элемента

Впервые в истории учёные зафиксировали рождение нового элемента, сообщает издание «ScienceAlert».
Ореанда-Новости 24 октября в 14:37
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе незаконного оружия из Золотого

«По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого», — говорится в ролике.
Известия 15:11
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Украинский военный и политический деятель, заместитель министра внутренних дел Украины. Ранее начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области, начальник ГУМВД Украины в Киевской области, боец батальона «Азов», заместитель командира полка «Азов» при ГУМВД Украины в Киевской области.
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