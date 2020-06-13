Коронавирус
Газета.RuВ офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
В офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники в администрации.
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Происшествия
В Тульской области нарушено энергоснабжение из-за непогоды
В Тульской области нарушено электроснабжение в десяти населённых пунктах региона после прохождения грозового фронта.
RT на русском 07:13
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
Общество
Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи
Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
Происшествия
Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант
Легкомоторным самолетом Як-52, который упал утром 13 июня под Самарой, управлял курсант второго года обучения.
Российская газета 08:46
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку
Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку.
Свободная Пресса вчера в 21:57
Спорт
Загорулько предложил чиновникам вернуть ордена, которые они получили за дисквалифицированных спортсменов
По словам прославленного специалиста, было бы логично, чтобы свои медали после дисквалификации возвращали не только спортсмены, но и те, кто получил за это какие-то награды.
Спорт-Экспресс 07:00
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
"Компания намерена заниматься производством лишь тех моделей, которые востребованы у покупателей и приносят прибыль", - сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", отреагировав на слухи о появлении минивэнов в модельной линейке Lada.
Новые автомобили 01:02
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru 11 июня в 14:19
Общество
Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 00:51
Политика
Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО
Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp появится функция быстрого поиска сообщения в чатах по дате.
Клопс вчера в 07:36
Авто
GAC представит в России новый минивэн GN8
Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
Автоновости дня 11 июня в 09:55
Происшествия
Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Общество
На Украине отменили пробное тестирование для выпускников школ
Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) для выпускников школ отменено по решению кабинета министров Украины из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 13 июня в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 05:47
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
Футбол
Роналду не забил пенальти впервые за 509 дней
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в ответном поединке 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» (0:0).
Евро-футбол.ру 05:28
Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК вчера в 20:49
Кино
Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Киберспорт
Valve добавила в Dota 2 фильтр ненормативной лексики
Утром 13 июня Valve выпустила патч для Dota 2, в котором добавила фильтр ненормативной лексики для текстового чата.
CyberSport.ru 02:32
Космос
Конспирологи сообщили о новом конце света через неделю
МедиаПоток 08:05
Игры
KFC показала ролик с анонсом собственной консоли
Сеть ресторанов KFC опубликовала в твиттере шуточное видео с анонсом собственной консоли.
Cyber.sports.ru 08:31