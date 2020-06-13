Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

В офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники в администрации.
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СМИ: В офисе Зеленского произошла вспышка COVID-19

RT на русском08:14

Вспышка коронавируса произошла в офисе Зеленского

Известия08:13

В офисе Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса

Lenta.ru06:40

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

Газета.Ru07:41

В офисе Зеленского произошла вспышка коронавируса

Московский Комсомолец07:21

СМИ: вспышка COVID-19 произошла в офисе Зеленского

Телеканал 360°08:04

В офисе Зеленского произошла вспышка коронавируса

Взгляд.ру06:25
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Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

РИА Новости 01:16
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Происшествия

В Тульской области нарушено энергоснабжение из-за непогоды

В Тульской области нарушено электроснабжение в десяти населённых пунктах региона после прохождения грозового фронта.
RT на русском 07:13
Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
2
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
1,2K
Общество

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
674
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
6,5K
Происшествия

Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант

Легкомоторным самолетом Як-52, который упал утром 13 июня под Самарой, управлял курсант второго года обучения.
Российская газета 08:46
113
Шоу-бизнес

Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку

Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку.
Свободная Пресса вчера в 21:57
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Спорт

Загорулько предложил чиновникам вернуть ордена, которые они получили за дисквалифицированных спортсменов

По словам прославленного специалиста, было бы логично, чтобы свои медали после дисквалификации возвращали не только спортсмены, но и те, кто получил за это какие-то награды.
Спорт-Экспресс 07:00
Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
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Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Известия 00:16
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Авто

Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

"Компания намерена заниматься производством лишь тех моделей, которые востребованы у покупателей и приносят прибыль", - сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", отреагировав на слухи о появлении минивэнов в модельной линейке Lada.
Новые автомобили 01:02
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Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
615
Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru 11 июня в 14:19
2,1K
Общество

Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 00:51
31
Политика

Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО

Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
2K
Шоу-бизнес

Мила Романиди рассказала о планах Юлии Норкиной уехать за границу

RuNews24.ru 07:53
2
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция быстрого поиска сообщения в чатах по дате.
Клопс вчера в 07:36
37
Авто

GAC представит в России новый минивэн GN8

Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
Автоновости дня 11 июня в 09:55
4
Происшествия

Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Общество

На Украине отменили пробное тестирование для выпускников школ

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) для выпускников школ отменено по решению кабинета министров Украины из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 13 июня в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 05:47
Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
1,6K
Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
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Футбол

Роналду не забил пенальти впервые за 509 дней

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти в ответном поединке 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» (0:0).
Евро-футбол.ру 05:28
Наука

В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК вчера в 20:49
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Кино

Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»

На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
12
Киберспорт

Valve добавила в Dota 2 фильтр ненормативной лексики

Утром 13 июня Valve выпустила патч для Dota 2, в котором добавила фильтр ненормативной лексики для текстового чата.
CyberSport.ru 02:32
1
Космос

Конспирологи сообщили о новом конце света через неделю

МедиаПоток 08:05
23
Игры

KFC показала ролик с анонсом собственной консоли

Сеть ресторанов KFC опубликовала в твиттере шуточное видео с анонсом собственной консоли.
Cyber.sports.ru 08:31
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Украинский государственный и политический деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, партнер "ЮФ «Астерс», заместитель городского главы - секретарь Киевского городского совета, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации адвокат, Заслуженный юрист Украины, Мастер спорта Украины. Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.
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