Политика
Lenta.ruВ офисе Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса
В офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники. Отмечается, что вспышка заболевания зарегистрирована также в Управлении государственной охраны.
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с чего всё началось
По словам источника, коронавирусом заразился министр по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников и советник президента Украины Руслан Демченко, передает портал «Страна.ua».Взгляд.ру06:25
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Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Происшествия
Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса
Интерфакс 11 июня в 09:33
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Общество
Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
РБК 06:51
Политика
Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО
Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
Происшествия
Два пилота погибли при крушении самолета в Самарской области
Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил источник «Известий».
Известия 05:16
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Единоборства
UFC определила место следующего поединка Хабиба Нурмагомедова
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
ИА Красная Весна 04:05
Армия и оружие
США продолжат выводить военных из Ирака
«Страны признали, что в свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус остающихся сил»,— говорится в заявлении.
Коммерсантъ 11 июня в 22:23
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП с отцом водителя
Дочь Михаила Ефремова Анна Мария попросила прощения у семьи погибшего в автокатастрофе с участием ее отца Сергея Захарова.
РЕН ТВ вчера в 21:57
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru вчера в 06:09
Общество
Правительство РФ расширило меры поддержки безработных
«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне-августе 2020-го увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в тексте документа.
Севастополь.ру 11 июня в 14:01
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
Общество
Голикова заявила о снятии ограничений в 49 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уже в 49 регионах страны приступили к отмене ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Профиль 06:42
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Политика
Лавров рассказал, что мешает партнерству России и Европы
Именно наши страны, по мнению Лаврова, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут особенную ответственность за поддержание мира.
RuNews24.ru 07:01
Космос
В российском модуле на МКС проводят замеры уровня бензола
В российском модуле на МКС проводят специальные замеры уровня бензола.
Evo-rus.com вчера в 03:25
Общество
В Пекине закрыли оптовый рынок из-за новых случаев коронавируса
По сведениям издания, из-за новых случаев коронавируса в Пекине временно закрыли оптовый рынок «Синьфади».
РБК вчера в 16:26
Футбол
Роббен тренируется на базе «Баварии»
Экс-полузащитник "Баварии" Арьен Роббен проводит тренировки на базе мюнхенского клуба.
Soccer.ru вчера в 12:07
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
REGNUM 05:50
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
Шоу-бизнес
Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
iReactor 11 июня в 08:07
Общество
Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подаче артезианской воды в Симферополь из водозабора в Бахчисарайском районе.
Коммерсантъ вчера в 07:42
Фигурное катание
Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»
Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
Путешествия
Майя Ломидзе: С 15-20 июня можно будет планировать летний отдых
Майя Ломидзе: В большинстве случаев информация об открытии регионов не анонсируется.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 11 июня в 08:02
Общество
Доллару прогнозируют в 2021 году падение на 35%
Экономист спрогнозировал крах в 2021 году при условии проводимой Дональдом Трампом денежно-кредитной политики.
Live24 04:15