с чего всё началось

В офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники. Отмечается, что вспышка заболевания зарегистрирована также в Управлении государственной охраны.

Общество Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости». 55

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 558

Единоборства UFC определила место следующего поединка Хабиба Нурмагомедова Бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). 1

Армия и оружие США продолжат выводить военных из Ирака «Страны признали, что в свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус остающихся сил»,— говорится в заявлении. 2

Авто Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры. 6

Общество Правительство РФ расширило меры поддержки безработных «Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне-августе 2020-го увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в тексте документа. 1,9K

Общество Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка. 139

Общество Голикова заявила о снятии ограничений в 49 регионах России Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уже в 49 регионах страны приступили к отмене ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Недвижимость Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. 38

Политика Лавров рассказал, что мешает партнерству России и Европы Именно наши страны, по мнению Лаврова, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут особенную ответственность за поддержание мира.

Футбол Роббен тренируется на базе «Баварии» Экс-полузащитник "Баварии" Арьен Роббен проводит тренировки на базе мюнхенского клуба.

Космос Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX. 41