Политика

ИзвестияИзвестияВ офисе Зеленского заявили о вывозе незаконного оружия из Золотого

Незаконное оружие националистов, выступающих против разведения сил в Донбассе, вывезено из Золотого. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщается в видеоролике о поездке президента Украины Владимира Зеленского в регион, опубликованном в Telegram-канале офиса главы государства.
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В офис Зеленского сообщили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого

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