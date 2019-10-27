Политика
ИзвестияВ офисе Зеленского заявили о вывозе незаконного оружия из Золотого
Незаконное оружие националистов, выступающих против разведения сил в Донбассе, вывезено из Золотого. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщается в видеоролике о поездке президента Украины Владимира Зеленского в регион, опубликованном в Telegram-канале офиса главы государства.
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Зеленский опубликовал в соцсетях видео разговора с националистами в Золотом
Комсомольская правда15:45
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