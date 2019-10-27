с чего всё началось

Изъято оружие, о котором президент Украины Владимир Зеленский поспорил с бойцами добровольческого батальона «Азов» в поселке Золотое Луганской области, сообщил на своей странице в Facebook замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. Он добавил, что оружие уже вывезла украинская полиция.

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия добровольцев из Золотого

Авто Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать Эксперты назвали автомобили, от которых будет сложно избавиться в подержанном виде на вторичном рынке.

Футбол Дубли Икарди и Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Марсель» «ПСЖ» разгромил «Марсель» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 4:0.

Технологии Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.

Шоу-бизнес Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.

Шоу-бизнес Наталья Рудова обвинила Малахова во лжи Ведущий Андрей Малахов обвинил многих девушек русского шоу-бизнеса в оказании эскорт-услуг.

Политика Бутина ошибочно считала США правовым государством После первого обыска и дачи показаний в комитете Сената по разведке, Бутина по-прежнему не верила, что можно обвинить невиновного человека.

Авто В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.

Наука Компьютер научился находить повреждения в ДНК Международная команда учёных выяснила, что нейросети можно использовать для поиска повреждений ДНК, полученных под действием ультрафиолетового излучения.

Гаджеты ОС Windows 10X от Microsoft скоро появится на ноутбуках «Операционка» будет оснащена модулем, который сможет адаптировать систему для ноутбуков. Новинка будет носить имя «Windows 10X».

Общество Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида «Медиасреда выступлений Е. Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», — говорится в документе, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

Политика Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох» Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.

Политика США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко Американские власти отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, которого приговорили в США к 20 годам тюрьмы.

Наука От алкоголизма защитит высшее образование Британские ученые установили, что четыре года, которые человек тратит на дополнительное образование, сокращает предрасположенность к спиртным напиткам на 50%.

Энергетика Цена нефти Brent поднялась до $62 за баррель Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне вырос до $62 за баррель, рост составил 0,54%.

Армия и оружие Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии В военном ведомстве пояснили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства.

Происшествия Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.

Фигурное катание Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.

Политика На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Фернандес Как сообщает телеканал Todo Noticias, по предварительным данным, на выборах президента Аргентины с большим отрывом от своих политических оппонентов лидирует оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.

Баскетбол «Оклахома-Сити» разгромила «Голден Стэйт» в матче НБА «Оклахома-Сити Тандер» разгромила «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 120:92.