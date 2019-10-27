Политика
РИА НовостиВ офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил. Об этом в фейсбуке заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
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В офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого
Комсомольская правда15:28
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Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
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23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
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Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
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Выход второй части The Last of Us отложили
Культура
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Сотрудники Минобразования и Национального киноцентра Грузии доставили из Москвы в Тбилиси 17 фильмов, снятых в 1926-1930 годах, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
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На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
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МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и области
Как ожидается, порывы до 20 метров в секунду начнутся с 17:00 по московскому времени 27 октября и сохранятся в ночь на понедельник.
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После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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Политика
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
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Кино
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Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
Армия и оружие
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Центральной площадкой стал Национальный центр управления обороной Российской Федерации, на прямой связи с которым были все площадки проведения диктанта в военном ведомстве.
Общество
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Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».