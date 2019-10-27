Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил. Об этом в фейсбуке заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
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В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Донбасса

РИА Новости17:23

В офис Зеленского сообщили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого

ТАСС14:55

Оружие угрожавших Зеленскому националистов вывезли из Донбасса

Lenta.ru15:32

В офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого

Комсомольская правда15:28

В офисе Зеленского заявили о вывозе незаконного оружия из Золотого

Известия15:11

В офисе Зеленского заявили, что националисты в Золотом разоружены

Московский Комсомолец15:08

В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса

РБК15:40
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Автоспорт

Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»

Газета.Ru 16:53
Технологии

Uber тестирует продажу кулинарных курсов

Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.
Inc. Russia вчера в 12:42
Общество

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Армия и оружие

Местоположение аль-Багдади раскрыла одна из его жен

Местонахождение лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади во время допроса раскрыли одна из его жен и курьер, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 16:34
Гаджеты

AirPods Pro выпустят сразу в нескольких цветах

Сегодня источник сообщил, что AirPods Pro выйдут сразу в восьми цветах.
The GEEK 02:26
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Космос

Марсоход миссии «Марс-2020» впервые встал на колеса

Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA опубликовали таймлапс, на котором показан процесс постановки нового марсохода миссии «Марс-2020» на колеса в начале октября этого года.
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Экономика

Вторичный рынок пополнился спросом

В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.
Коммерсантъ 03:24
Авто

АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором

26 октября конструкторы отечественного концерна АВТОВАЗ, в рамках проведения автомобильного мероприятия в Сочи, показали LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.
Car.ru 04:59
Футбол

Жиго на русском языке поделился эмоциями после победы в дерби

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго на своей странице в instagram опубликовал пост, посвященный победе над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура РПЛ.
Матч ТВ 16:43
Экономика

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Шоу-бизнес

Маджид Гиагиа готовит для Евгении Феофилактовой «свадьбу века»

Недавно Евгения Феофилактова на личной странице в Instagram показала общественности своего нового возлюбленного, им оказался успешный бизнесмен, владеющий несколькими ресторанами и отелями, Маджид Гиагиа.
OAnews 04:36
Общество

Боевой ледокол «Иван Папанин» спустили на воду в Петербурге

В Петербурге 25 октября на территории Адмиралтейских верфей состоялась торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин».
Петербургский дневник 25 октября в 07:09
Политика

Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 17:01
Шоу-бизнес

Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова

Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Дни24 08:52
Игры

Выход второй части The Last of Us отложили

Sibnet Новости 25 октября в 11:04
Культура

Россия вернула Грузии оригинальные пленки 17 фильмов

Сотрудники Минобразования и Национального киноцентра Грузии доставили из Москвы в Тбилиси 17 фильмов, снятых в 1926-1930 годах, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
МИР 24 14:44
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Общество

Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей

Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.
МИР 24 10:04
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и области

Как ожидается, порывы до 20 метров в секунду начнутся с 17:00 по московскому времени 27 октября и сохранятся в ночь на понедельник.
Вести.Ru 10:40
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Политика

Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском вчера в 15:40
Происшествия

В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Авто

Обновление увеличит мощность электромобилей Tesla и автоматизирует навигацию

В обновлении программного обеспечения, которое в ближайшие недели начнут получать электромобили Tesla, выполнена оптимизация алгоритмов управления электромоторами.
iXBT.com 06:17
Культура

Новый клип Александра Реввы набрал 4 миллиона просмотров за два дня

23 октября на просторах YouTube появился новый трек Артура Пирожкова. Исполнитель выпустил клип на песню «Она решила сдаться».
OvideO.ru вчера в 14:45
Политика

Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО

План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Кино

Финал новых «Звездных войн» появился в Сети

Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
Рамблер 25 октября в 05:39
Армия и оружие

Россию изучают не только по учебникам

Центральной площадкой стал Национальный центр управления обороной Российской Федерации, на прямой связи с которым были все площадки проведения диктанта в военном ведомстве.
Красная звезда 17:00
Общество

В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены

Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».
Lenta.ru 15:01
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