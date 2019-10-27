Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил. Об этом в фейсбуке заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось
Изъято оружие, о котором президент Украины Владимир Зеленский поспорил с бойцами добровольческого батальона «Азов» в поселке Золотое Луганской области, сообщил на своей странице в Facebook
 замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
Коммерсантъ17:42

Подробнее о событии

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

РИА Новости17:23

В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса

РБК15:40

В офисе Зеленского заявили, что националисты в Золотом разоружены

Московский Комсомолец15:08

В офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого

Комсомольская правда15:28

В офисе Зеленского заявили о вывозе незаконного оружия из Золотого

Известия15:11

Оружие угрожавших Зеленскому националистов вывезли из Донбасса

Lenta.ru15:32

В офисе Зеленского сообщили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого

ТАСС14:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:37, Вашингтон
Политика

Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика

Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту

Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия 14:00
Происшествия

СК: Один из пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в коме

Российская газета вчера в 00:11
Политика

Президент Чили попросил всех министров уйти в отставку

Президент Чили Себастьян Пиньера попросил всех министров уйти в отставку, чтобы сформировать новый кабинет.
Радио Маяк 03:32
Общество

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключили соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией.
ТК Звезда 25 октября в 12:51
Авто

Половина российских автолюбителей ездит на старых машинах

Около половины российских автовладельцев передвигаются на машинах старше 11 лет. Свыше 20 млн автомобилей в стране старше 11 лет.
MagadanMedia.ru 02:25
Футбол

Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» в матче с «Осасуной»

Sport24.ru 15:11
Кино

Новый «Zомбилэнд» могут снять в России

В российском прокате оказался получивший невероятный резонанс боевик «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
OvideO.ru вчера в 16:29
Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Общество

Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова

Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Gorodovoy.spb.ru 25 октября в 08:36
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 18:07
Авто

Toyota привезла в Россию люксовый минивэн Hiace

Компания Toyota представила новую VIP-версию минивэна Hiace с салоном повышенной комфортности в России.
Народные новости вчера в 03:55
Общество

Мария Бутина вернулась в Россию

РБК вчера в 04:38
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Происшествия

Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии

Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Газета.Ru 07:14
Футбол

«Ливерпуль» дома одолел «Тоттенхэм»

ProstoProSport 14:23
Политика

Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД

Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Технологии

Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
OAnews 08:04
Политика

В Кремле губернаторские отставки перенесли с осени на весну

Ставшую традиционной серию отставок губернаторов по осени решили перенести на весну следующего года, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к Кремлю. они отмечают, что решение было принято в связи с тем. что главы должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме.
URA.Ru 17:36
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 04:40
Происшествия

Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Политика

Президент Ирака не исключил «перенастройки» отношений с Россией и Ираном

Президент Ирака Бархам Салех в опубликованном в воскресенье интервью новостному порталу Axios рассказал о неуверенности в Соединенных Штатах как в союзнике и не исключил возможную готовность "перенастроить" отношения Багдада с другими странами, в том числе с Россией и Ираном.
ТАСС 19:59
Здоровье

Полная девушка в балетной пачке: как добиться цели, несмотря на лишний вес

Если вам никак не удается справиться с лишним весом, не стоит опускать руки.
SM News вчера в 08:30
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 17:16
Армия и оружие

Newsweek назвал нового вероятного преемника главаря ИГ

ТАСС 19:49
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Наука

Составлен список наиболее вредных для организма продуктов питания

В ходе проведенного исследования эксперты смогли определить наиболее вредные для человеческого организма продукты питания.
Rusargument вчера в 14:15
Политика

Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Общество

Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР

Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 06:40
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное