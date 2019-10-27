с чего всё началось

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил. Об этом в фейсбуке заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

Политика Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.

Авто Половина российских автолюбителей ездит на старых машинах Около половины российских автовладельцев передвигаются на машинах старше 11 лет. Свыше 20 млн автомобилей в стране старше 11 лет.

Армия и оружие Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Политика Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.

Технологии Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.

Политика В Кремле губернаторские отставки перенесли с осени на весну Ставшую традиционной серию отставок губернаторов по осени решили перенести на весну следующего года, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к Кремлю. они отмечают, что решение было принято в связи с тем. что главы должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме.

Происшествия В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки Полицейские в Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, в которой из травматического оружия был ранен мужчина, сообщает МВД по Татарстану.