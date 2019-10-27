Политика
РИА НовостиВ офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил. Об этом в фейсбуке заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
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В офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого
Комсомольская правда15:28
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