Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил. Об этом в фейсбуке заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
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Украинская полиция изъяла у националистов оружие, которого «не было»

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Lenta.ru15:32
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