Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил. Об этом в фейсбуке заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Украинская полиция изъяла у националистов оружие, которого «не было»

РЕН ТВ20:03

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

РИА Новости17:23

В офисе Зеленского сообщили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого

ТАСС14:55

Оружие угрожавших Зеленскому националистов вывезли из Донбасса

Lenta.ru15:32

В офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого

Комсомольская правда15:28

В офисе Зеленского заявили, что националисты в Золотом разоружены

Московский Комсомолец15:08

В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса

РБК15:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Армия и оружие

Российские саперы начинают разминирование Лаоса

Российские саперы готовятся к разминированию одной из провинций Лаоса: во время вьетнамской войны в этих местах пролегала знаменитая тропа Хо Ши Мина, по которой велось снабжение партизан Вьетконга.
ТК Звезда 25 октября в 01:06
Политика

США отказали России в передаче летчика Ярошенко

Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru 19:24
Политика

На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес

RT на русском 20:59
Футбол

Виктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»

Sportbox.RU 11:45
Хоккей

«Рейнджерс» проиграли «Бостону», Бучневич и Панарин набрали 4 очка

Нападающий в 9 матчах набрал 9 (5+4) очков. «Рейнджерс» проиграли в шестой раз за последние семь матчей.
Sportbox.RU 21:54
Происшествия

Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии

Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Газета.Ru 07:14
Авто

Toyota привезла в Россию люксовый минивэн Toyota Hiace

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Автоновости дня 25 октября в 06:32
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Космос

Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы

Рамблер 24 октября в 20:02
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

REGNUM 14:36
Транспорт

Участок новой скоростной трассы в Приморье откроют уже в этом году

Уже в этом году откроют один из участков скоростной трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный, которая станет альтернативной одному из самых популярных у жителей и гостей Приморья маршрутов на юге края.
Владивосток-Новости 20:54
Авто

Представлен пикап Great Wall Pao в «рабочей» версии

Китайский автопроизводитель выпустил на рынок Great Wall Pao, который позиционируется как простой «рабочий» пикап.
Тарантас Ньюс вчера в 07:49
Общество

Названы регионы России с самой низкой безработицей

Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:55
Футбол

Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в столичном дерби

Москва 24 16:42
Политика

Президент Ирака обеспокоился надёжностью США как союзника

Президент Ирака Бархам Салех считает, что надёжность США для государств региона в качестве союзника стоит под серьёзной угрозой.
Московский Комсомолец 21:54
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Армия и оружие

Anadolu узнало о найденных в месте уничтожения аль-Багдади телах

РБК 07:24
Авто

Половина автолюбителей России ездит на старых автомобилях

МедиаПоток 06:04
Общество

В ноябре россиян ждут длинные выходные

В ноябре россиян ждут подряд три выходных дня.
Известия Мордовии 25 октября в 01:54
Технологии

Сотовые операторы откажутся от SMS-сообщений

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, тему RCS-сообщений подняли четыре крупных сотовых оператора в США.
HotMurom.ru 05:47
Шоу-бизнес

Стас Пьеха не хочет разводиться с женой из-за общего ребенка

Певец Стас Пьеха со своей женой Натальей расстался еще в 2014-ом году, но статусом холостяка до сих пор не обзавелся.
Вечерний курьер 07:52
Происшествия

В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков

"Поступил сигнал о том, что четверо рыбаков 26 октября вышли на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе и до настоящего времени не вернулись", - сообщил представитель ведомства.
РИА Новости 21:17
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Российская газета 25 октября в 23:21
Космос

В SpaceX рассчитывают начать продажу услуг связи Starlink в 2020 году

Американская компания SpaceX планирует провести от шести до восьми запусков спутников системы Starlink в первой половине 2020 года для начала продаж услуг широкополосного доступа к сети интернет на территории США.
REGNUM вчера в 04:00
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Яна Рудковская не завтракает со своей семьей

Продюсер Яна Рудковская решила рассказать, почему она не любит завтракать в кругу семьи.
Bimru.ru 21:54
Происшествия

Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Здоровье

Главные признаки алкоголизма назвал нарколог

Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё

Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
ИнфоСМИ 13:57
Политика

В МИД ответили на угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Ранее Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если украинский лидер примет решение о разводе в регионе сил.
РИА Новости 20:02
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное