Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку "минэкономсвязи" российские средства массовой информации. Проводя совещание по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий, российский президент упомянул данные несуществующего ведомства.

Здоровье Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть. 10

Политика Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст. 859

Общество WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты. 10

Происшествия Верховный суд Республики Алтай вынес приговор экс-мэру Горно-Алтайска Решение вступило в законную силу Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляцию бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, которого осудили сразу по нескольким статьям, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 2K

Общество Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле. 216

Наука Раскрыт эффективный способ победить пандемию коронавируса Ученые Кембриджа и Гринвича раскрыли, что повсеместное применение масок эффективно в борьбе с распространением коронавируса, удерживая его базовый показатель репродукции ниже единицы. 57

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 3,1K