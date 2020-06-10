Политика

REGNUMREGNUMВ оговорке Путина нашли название нового министерства

Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку "минэкономсвязи" российские средства массовой информации. Проводя совещание по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий, российский президент упомянул данные несуществующего ведомства.
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Путин придумал на секунду новое ведомство

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Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

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США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном

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Политика

Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
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Общество

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН вчера в 10:52
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Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM вчера в 18:14
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Общество

WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости вчера в 01:22
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Происшествия

Верховный суд Республики Алтай вынес приговор экс-мэру Горно-Алтайска

Решение вступило в законную силу Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляцию бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, которого осудили сразу по нескольким статьям, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
АМИТЕЛ вчера в 11:03
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru вчера в 08:02
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Наука

Раскрыт эффективный способ победить пандемию коронавируса

Ученые Кембриджа и Гринвича раскрыли, что повсеместное применение масок эффективно в борьбе с распространением коронавируса, удерживая его базовый показатель репродукции ниже единицы.
Lenta.ru вчера в 12:03
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Общество

Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона

Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона.
Lenta.ru 00:14
Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Общество

Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае

Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
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Футбол

«Сельта» хочет выкупить Смолова

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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Общество

Девушка с «кукольной» внешностью решила смыть косметику с половины лица, чтобы показать, как макияж меняет человека: фото

Девушка на фото выглядит красивой и ухоженной, ее глаза способны покорить многих мужчин. Но оказывается, без косметики ее сложно узнать.
SM News 09 июня в 15:19
Экономика

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 09 июня в 12:17
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Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
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Политика

Глава Бурятии: Без обнуления сроков Путина олигархи поделят Россию

Глава Бурятии подчеркнул, что и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с Россией не будут считаться.
RuNews24.ru вчера в 23:31
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Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
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Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
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Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

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Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
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Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 09 июня в 13:23
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

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Шоураннер сериала «Бэтвумен» оправдалась за замену главной героини

Изначально американская сценаристка, продюсер и шоураннер сериала «Бэтвумен» Кэролайн Дрис планировала заменить актрису.
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Нагиев впервые описал свои отношения

Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

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