Политика
REGNUMВ оговорке Путина нашли название нового министерства
Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку "минэкономсвязи" российские средства массовой информации. Проводя совещание по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий, российский президент упомянул данные несуществующего ведомства.
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Здоровье
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса
Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия вчера в 22:07
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой 09 июня в 08:19
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
РИА Новости вчера в 04:36
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости вчера в 11:21
Общество
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН вчера в 10:52
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
REGNUM вчера в 18:14
Общество
WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости вчера в 01:22
Происшествия
Верховный суд Республики Алтай вынес приговор экс-мэру Горно-Алтайска
Решение вступило в законную силу Верховный суд Республики Алтай рассмотрел апелляцию бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, которого осудили сразу по нескольким статьям, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
АМИТЕЛ вчера в 11:03
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru вчера в 08:02
Наука
Раскрыт эффективный способ победить пандемию коронавируса
Ученые Кембриджа и Гринвича раскрыли, что повсеместное применение масок эффективно в борьбе с распространением коронавируса, удерживая его базовый показатель репродукции ниже единицы.
Lenta.ru вчера в 12:03
Общество
Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона
Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона.
Lenta.ru 00:14
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань вчера в 02:17
Футбол
«Сельта» хочет выкупить Смолова
Soccer.ru вчера в 03:13
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Общество
Девушка с «кукольной» внешностью решила смыть косметику с половины лица, чтобы показать, как макияж меняет человека: фото
Девушка на фото выглядит красивой и ухоженной, ее глаза способны покорить многих мужчин. Но оказывается, без косметики ее сложно узнать.
SM News 09 июня в 15:19
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 09 июня в 12:17
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
Evo-rus.com вчера в 04:27
Политика
Глава Бурятии: Без обнуления сроков Путина олигархи поделят Россию
Глава Бурятии подчеркнул, что и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с Россией не будут считаться.
RuNews24.ru вчера в 23:31
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Происшествия
Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию
Известия вчера в 07:27
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 09 июня в 17:33
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 09 июня в 13:23
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ вчера в 06:48
Кино
Шоураннер сериала «Бэтвумен» оправдалась за замену главной героини
Изначально американская сценаристка, продюсер и шоураннер сериала «Бэтвумен» Кэролайн Дрис планировала заменить актрису.
Киноафиша России вчера в 02:18
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01