Политика
REGNUMВ оговорке Путина нашли название нового министерства
Новым ведомством назвали произнесённую 10 июня президентом России Владимиром Путиным оговорку "минэкономсвязи" российские средства массовой информации. Проводя совещание по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий, российский президент упомянул данные несуществующего ведомства.
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Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия 20:20
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Армия и оружие
Новые варианты БМП «Армата» и «Курганец» замечены на репетиции парада
В объективы фотокамер попал новый вариант боевой машины пехоты, созданной на средней платформе "Курганец-25".
Российская газета вчера в 07:24
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 15:16
Происшествия
Прокуратура сообщила о наркотическом опьянении Ефремова в момент ДТП
«Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», ― цитирует сообщение «РИА Новости».
Известия 11:47
Здоровье
В России проведут оценку популяционного иммунитета к COVID-19
В трех российских регионах в июне стартует оценка популяционного иммунитета к COVID-19, сообщили 11 июня в Роспотребнадзоре.
Известия 20:45
Политика
США намерены построить ледокольный флот
Профиль вчера в 16:40
Общество
Сенатор предложил пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде
Сенатор Совфеда Сергей Леонов считает, что в случае неоднократного нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения следует пожизненно лишать водительских прав.
Аргументы недели 15:36
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48
Космос
Ученые подтвердили «сердцебиение» черной дыры
Впервые сердцебиение черной дыры обнаружили в 2007-м году в центре галактики RE J1034+396, находящейся приблизительно в 600 миллионах световых лет от Земли.
Новые Известия 09:08
Общество
Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому
Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС вчера в 20:03
Здоровье
Вторая бригада московских медиков прибыла в Псков
10 июня в Псков прибыла вторая бригада медиков из Москвы, сообщает Псковское агентство информации.
Псковская правда 14:41
Политика
Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым
Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК 13:45
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
Политика
Песков заявил, что Путин лично проголосует по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам в конституцию, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС 05:35
Происшествия
По делу о похищении сына адвоката Скрыпника задержан адвокат Гладилин
Адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер сообщил ТАСС, что в настоящее время следователи допрашивают господина Гладилина.
Коммерсантъ 21:28
Путешествия
Названы безопасные направления для туристов в 2020 году
Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) назвал безопасные направления для отдыха этим летом.
Lenta.ru 21:14
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 20:06
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 01:14 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате наезда легкового автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта пострадали три человека.
REGNUM 18:14
Здоровье
На базе Новомалыклинской больницы планируют создать межрайонный медицинский центр
Ульяновская правда 01:17
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала фото в «бесстыжем» купальнике
Комментаторы прислали Брежневой множество комплиментов относительно её фигуры: "Нереальные ноги", "Какая вы красивая", "Бесстыжий купальник вам к лицу, точнее к попе", "Вера, как можно быть такой безупречной".
Peterburg2.ru вчера в 12:16
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28