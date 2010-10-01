Шоу-бизнес

News.ruNews.ruВ окружении Елизаветы II опасаются вредоносного интервью Меган Маркл

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Интервью у Меган Маркл и принца Гарри может взять американская телеведущая Гэйл Кинг. В окружении королевы Великобритании Елизаветы II опасаются, что экс-актриса может рассказать о расизме и сексизме в семье.
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Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Газета.Ru 13:42
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По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
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Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 06:03
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В Иркутской области завели уголовное дело на криминального авторитета

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Политика

Южная Корея переводит борьбу с нелегалами в «цифру»

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что на пленарном заседании Национального собрания был принят пересмотренный Закон об иммиграции, предусматривающий введение системы ETA для содействия въезду иностранных туристов и предотвращения незаконного пребывания иностранцев.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 20:32
Политика

Рада решила вернуть украинскую делегацию в ПАСЕ

"Комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрел мой проект заявления и поддержал этот документ, рекомендовав рассмотреть его в сессионном зале Верховной рады", - написала в Facebook депутат от фракции "Слуга народа", глава постоянной делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.
ТВ Центр 13:43
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Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
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Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
РИА Новости 02:18
Гаджеты

Убийца AMD Radeon RX 5600 XT от EVGA поступила в продажу

Как пишет источник, засвеченная на выставке CES 2020 видеокарта EVGA GeForce RTX 2060 KO Gaming поступила в продажу.
iXBT.com 11 января в 10:47
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США

Уоллес напомнил, что за последний год Штаты вывели войска из Сирии, а Дональд Трамп в заявлении по Ирану призвал НАТО прийти на смену США и взять на себя роль Большого Брата на Ближнем Востоке.
РЕН ТВ 11 января в 21:26
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Захарова удивлена отказом Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Вести.Ru 13:30
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По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы

Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Российская газета 13:19
Футбол

«Астон Вилла» объявила о переходе Рейны

Испанский вратарь «Милана» Пепе Рейна перешёл в «Астон Виллу», сообщается на официальном сайте английского клуба.
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Кино

Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»

Известия 00:37
Общество

В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане

Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.
РБК 12:39
Политика

Президент Эстонии провела черту между гражданами и «режимом» в России

Эстония делает различие между свободолюбивыми гражданами России и непредсказуемым агрессивным «режимом», заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд 12 января в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Красная весна 13:55
Футбол

Вальверде не сыграет с «Севильей» из-за удаления в Суперкубке Испании

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде пропустит домашний матч 20-го тура Ла Лиги с «Севильей», который состоится в субботу.
Sports.ru вчера в 20:28
Экономика

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Lenta.ru 11:21
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Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы

Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34).
RT на русском 14:26
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Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Кино

В США вручили премию «Выбор критиков»

Желая как-то поддержать Мартина Скорсезе, чей фильм "Ирландец" в 2020 году представлен везде, но ничего не выигрывает, критики вручили картине премию "За лучший актерский состав".
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В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости 14:24
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Василевский признан первой звездой недели в НХЛ

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ.
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Емельяненко показал, как готовится к бою с Исмаиловым

Российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал в Instagram фотографии, на которых он готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым.
Sportbox.RU 07:16
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При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

REGNUM 11 января в 00:34
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США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
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РБК 05:37
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