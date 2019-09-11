Поскольку сама Заворотнюк слухов не опровергает, многие поверили в то, что она борется с раком. Но представители актрисы категорично заявили «Комсомолке», что Анастасия не больна.

с чего всё началось

Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием. По словам друга семьи, Заворотнюк не появляется на публике, потому что якобы еще не пришла в форму после родов и у нее "что-то вроде депрессии".

В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье

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