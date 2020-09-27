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Российская газета
Российская газета

В октябре курс рубля ждут резкие колебания

К концу сентября ухудшились все факторы, которые и в предыдущие месяцы оказывали давление на рубль.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В октябре курс рубля ждут резкие колебания

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты" проанализировал эти факторы и дал прогноз на октябрь: - В первую очередь, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам.
Российская газетавчера в 23:00
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Газета Кемерова

Ухудшились все факторы: эксперт дал прогноз по курсу доллара на октябрь

Газета Кемерова22:59
Москва 24

Эксперт предсказал рублю резкие колебания в октябре

Москва 2422:29
Российская газета

Что ждет курс рубля в октябре

Российская газета23:00
Deita.ru

Рубль в октябре: эксперт предсказал курс валюты

Deita.ru22:15
АБН

Эксперты предсказывают рублю сильные колебания в октябре

АБН20:51
Регион online

Серьезные колебания курса рубля ожидают эксперты в октябре

Регион onlineвчера в 15:06
Бизнес-новости в Кирове

Эксперт предупредил о резких колебаниях курса рубля

Бизнес-новости в Кировевчера в 14:16

Названы необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
Названы необычные признаки приближающегося инсульта
РИА Новости19:03
13

Пушков оценил жесткий ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

Реакция Александра Лукашенко на заявление президента Франции Эммануэля Макрона ставит крест на иллюзиях о возможности "многовекторности" политики Белоруссии, поделился мнением сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости20:25
217

Васин пропустил матч с «Локомотивом» из-за забытых в раздевалке щитков

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему не выпустил на поле защитника Виктора Васина в матче девятого тура чемпионата России против столичного "Локомотива".
Газета.Ruвчера в 15:50

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
13

Сульшер потроллил Моуринью после слов о размере ворот. Жозе ответил

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер пошутил над наставником «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после слов специалиста о том, что ворота лондонского клуба были на 5 см меньше нормы в игре 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Шкендией 79».
Чемпионат23:03