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Российская газета
Российская газета

В октябре курс рубля ждут резкие колебания

К концу сентября ухудшились все факторы, которые и в предыдущие месяцы оказывали давление на рубль.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В октябре курс рубля ждут резкие колебания

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты" проанализировал эти факторы и дал прогноз на октябрь: - В первую очередь, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Российская газета

Что ждет курс рубля в октябре

Российская газета23:00
Москва 24

Эксперт предсказал рублю резкие колебания в октябре

Москва 2422:29
Deita.ru

Рубль в октябре: эксперт предсказал курс валюты

Deita.ru22:15
Газета Кемерова

Ухудшились все факторы: эксперт дал прогноз по курсу доллара на октябрь

Газета Кемерова22:59
АБН

Эксперты предсказывают рублю сильные колебания в октябре

АБН20:51
Регион online

Серьезные колебания курса рубля ожидают эксперты в октябре

Регион onlineвчера в 15:06
Бизнес-новости в Кирове

Эксперт предупредил о резких колебаниях курса рубля

Бизнес-новости в Кировевчера в 14:16

В Саратовской области автомобиль врезался в лося, погиб один человек

Легковой автомобиль на трассе в Саратовской области врезался в лося и вылетел в кювет, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости23:52
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Актер Туэ Расмуссен покинул сериал «Ведьмак» из-за коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, в социальной сети «Инстаграм» Туэ Ерстед Расмуссен, киноактер из Дании, рассказал, что он не будет принимать участие в съемках второго сезона «Ведьмака», потому что в Британии ввели определенные ограничения.
ToDay News Ufaвчера в 14:45
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Названы необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
РИА Новости19:03
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ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Ранее в YouTube появился видеоролик, на котором можно увидеть, как принадлежащий США истребитель F-15 Eagle намеревается повторить трюк российского Су-30СМ. Российский пилот осуществил трюк еще в 2017 году над сирийским небом.
Evo-rus.comвчера в 13:22
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В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
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Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

Медицинские учреждения Армении прекращают плановый прием пациентов из-за военного положения, введенного в стране в связи с событиями в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе минздрава.
РИА Новости23:32
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Ученые назвали кашу, которая может продлить жизнь

Специалисты Сибирского федерального университета назвали кашу, которая способствует организму человека вырабатывать белок долголетия (сиртуин 1). Оказалось, что это всем знакомая гречка, ведь именно она может продлевать жизнь, провоцируя выработку белка долголетия, защищающего организм от старения.
Газета DAILYвчера в 11:24
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