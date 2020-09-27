Актер Туэ Расмуссен покинул сериал «Ведьмак» из-за коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, в социальной сети «Инстаграм» Туэ Ерстед Расмуссен, киноактер из Дании, рассказал, что он не будет принимать участие в съемках второго сезона «Ведьмака», потому что в Британии ввели определенные ограничения.