АБН 8

На нестабильность российской валюты, по мнению экспертов, окажет влияние совокупность различных факторов В интервью «Российской газете» аналитик «БКС Брокер» Дмитрий Бабин рассказал, что одним из ключевых факторов, который окажет влияние на позиции рубля станут угрозы санкций со стороны ЕС и США.