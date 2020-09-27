В октябре курсу рубля предсказали резкие колебания
На нестабильность российской валюты, по мнению экспертов, окажет влияние совокупность различных факторов В интервью «Российской газете» аналитик «БКС Брокер» Дмитрий Бабин рассказал, что одним из ключевых факторов, который окажет влияние на позиции рубля станут угрозы санкций со стороны ЕС и США.В источнике
С чего всё началось
В октябре курс рубля ждут резкие колебания
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты" проанализировал эти факторы и дал прогноз на октябрь: - В первую очередь, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам.
Российская газетавчера в 23:00
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