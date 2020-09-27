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Центральная Служба Новостей
Центральная Служба Новостей

В октябре курсу рубля предсказали резкие колебания

На нестабильность российской валюты, по мнению экспертов, окажет влияние совокупность различных факторов В интервью «Российской газете» аналитик «БКС Брокер» Дмитрий Бабин рассказал, что одним из ключевых факторов, который окажет влияние на позиции рубля станут угрозы санкций со стороны ЕС и США.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В октябре курс рубля ждут резкие колебания

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты" проанализировал эти факторы и дал прогноз на октябрь: - В первую очередь, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам.
Российская газетавчера в 23:00
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Ухудшились все факторы: эксперт дал прогноз по курсу доллара на октябрь

Газета Кемерова22:59
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Эксперт предсказал рублю резкие колебания в октябре

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Эксперт предупредил о резких колебаниях курса рубля

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Что ждет курс рубля в октябре

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Эксперты предсказывают рублю сильные колебания в октябре

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Серьезные колебания курса рубля ожидают эксперты в октябре

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Рубль в октябре: эксперт предсказал курс валюты

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Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

"Руководствуясь положением закона о правовом режиме военного положения, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал приказ, согласно которому прекращается прием в медицинские учреждения пациентов, обратившихся за стационарной помощью в плановом порядке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости23:32
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США предупредили Ирак о закрытии посольства в Багдаде

Администрация Трампа сообщила, что уже «делает предварительные шаги», которые могут позволить «закрыть посольство в течение нескольких месяцев при сохранении консульства в Эрбиле», уточнил источник газеты среди иракских чиновников.
Известия21:15
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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Пушков прокомментировал ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

В ответ президент Беларуси назвал французского коллегу "незрелым политиком", добавив, что следуя собственной логике Макрон, должен был уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты".
Российская газета00:04
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