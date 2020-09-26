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Evo-rus.com

В октябре пособия и пенсии поступят только на карты «Мир»

Получатели денежных средств по почте или на сберегательную книжку могут продолжить получение выплат этим же способом.В источнике
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Сиб.фм

Получателям каких пособий не потребуется карта «Мир»

Сиб.фмвчера в 08:00
Аргументы и Факты

В октябре пособия и пенсии поступят только на карты «Мир»

Аргументы и Факты24 сентября в 04:55
ТВК

Пенсии и другие соцвыплаты будут зачислять красноярцам только на карту «Мир»

ТВК23 сентября в 01:46
REGNUM

С 1 октября в РФ для получения соцвыплат нужны карты «МИР»

REGNUM23 сентября в 08:42
Татар-информ

С октября пенсии и соцвыплаты будут перечислять на карты «Мир»

Татар-информ23 сентября в 08:32
Российская газета

В октябре пособия и пенсии поступят только на карты «МИР»

Российская газета23 сентября в 20:00
Толк

Пособия по-новому: с 1 октября соцвыплаты переводят только на карту «Мир»

Толк22 сентября в 20:28

У неандертальцев обнаружили Y-хромосому от Homo sapiens

Лишь несколько процентов остальной части генома неандертальца, по-видимому, состоит из современной ДНК человека, однако это исследование показало, что три разных неандертальца, обнаруженные в местах по всей Евразии и относящиеся к периодам в десятки тысяч лет, все имели современные человеческие Y-хромосомы.
РИА ОмскПресс05:23
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Власти Москвы расширили список лиц, кому рекомендована самоизоляция

Список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен: в него вошли беременные и люди с рядом болезней, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новостивчера в 09:23
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Эксперты ВШЭ оценили сокращение среднего класса в России из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса средний класс столкнулся с меньшим падением доходов, чем другие категории населения, но это падение — значительное и восстановление доходов среднего класса потребует дополнительных мер стимулирования экономического роста, указывают авторы доклада под руководством проректора ВШЭ, директора Института социальной политики Лилии Овчаровой.
РБК02:00
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Километровые скважины на Марсе могут указать на жизнь

Лингам предполагает, что одним из способов проверить, существует ли жизнь, погребенная под толстым слоем горных пород, — это бурение вблизи экватора Марса или Луны, то есть в точках с более высокими температурами.
Популярная механикавчера в 05:02
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«Томь» может получить 3 очка за отмену воскресного матча с «Шинником»

Отмена матча "Томи" с ярославским "Шинником", 12 игроков которого заболели COVID-19, должна по регламенту Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ") принести техническую победу томской команде; из-за эпидемии сохраняется высокий риск отмены дальнейших матчей ФНЛ, сообщил РИА Томск в субботу пресс-атташе "Томи" Сергей Симонов.
РИА Томск01:23
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В США объявили Су-57 истребителем четвертого поколения

Аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон в статье для американской исследовательской организации RAND объявили Су-57 истребителем четвертого поколения, который столкнулся с «многочисленными проблемами и неудачами».
Lenta.ruвчера в 10:10
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