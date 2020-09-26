У неандертальцев обнаружили Y-хромосому от Homo sapiens

Лишь несколько процентов остальной части генома неандертальца, по-видимому, состоит из современной ДНК человека, однако это исследование показало, что три разных неандертальца, обнаруженные в местах по всей Евразии и относящиеся к периодам в десятки тысяч лет, все имели современные человеческие Y-хромосомы.