В омской больнице заявили, что спасли Навальному жизнь
Смотрите также
В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции
Россиянин Поветкин нокаутировал британца Уайта в пятом раунде
В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления
Митингующие в Минске совершили попытку штурма резиденции Лукашенко
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
Убийцу девятилетней школьницы в Саратове осудили на пожизненный срок
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
В Грузии при падении микроавтобуса с обрыва погибли 17 человек
В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства
В омской больнице заявили о звонках с угрозами
Две лаборатории подтвердили отсутствие ядов в организме Навального
Главврач больницы Омска сообщил о нестабильном состоянии Навального
В омской больнице заявили, что спасли Навальному жизнь
Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
Убийцу девятилетней школьницы в Саратове осудили на пожизненный срок
ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»
Суд отложил заседание по делу Ефремова до 31 августа
В России с 2021 года может появиться обязательная маркировка животных
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Танк «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме
Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что врачи спасли жизнь блогеру Алексею Навальному.В источнике
Подробнее о событии