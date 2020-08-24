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Газета.Ru
Газета.Ru

В омской больнице заявили, что спасли Навальному жизнь

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что врачи спасли жизнь блогеру Алексею Навальному.В источнике
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Город55.ру

«Пациент перестал умирать». Омские врачи отчитались о лечении Навального в Омске

Город55.ру05:28
12 Канал Омск

Жена Навального не поблагодарила омских врачей за спасение жизни её мужа, - главврач БСМП-1

12 Канал Омск02:51
БК55

Жена Навального ни разу не сказала «спасибо» Мураховскому

БК5503:12
ТАСС

В омской больнице сообщили, что немецкие медики называют состояние Навального стабильным

ТАСС02:09
КП - Омск

«Силовики никак не влияли на лечение»: Медики омской больницы рассказали, как лечили Алексея Навального

КП - Омск04:07
РИА Новости

Главврач больницы отметил заслуги врачей в спасении жизни Навального

РИА Новости01:32
РИА ОмскИнформ

С женой Навального 5 раз встречался главврач омской больницы

РИА ОмскИнформ02:16

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили

Известно, что по рабочим субботам будут задействованы сразу несколько участков на головном предприятии «АвтоВАЗа» в Тольятти: линия по выпуску автомобилей на платформе B0, а также конвейеры по сборке моделей Lada 4x4 и Lada Granta.
Тарантас Ньюс03:24
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