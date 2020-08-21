Общество

Газета.RuГазета.RuВрач опроверг информацию об отравлении Навального

Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко заявил, что врачи знают практически полный диагноз блогера Алексея Навального, однако не могут его разглашать. Об этом сообщает РИА "Новости".
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