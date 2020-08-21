Общество
Газета.RuВрач опроверг информацию об отравлении Навального
Замглавврача Омской больницы скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко заявил, что врачи знают практически полный диагноз блогера Алексея Навального, однако не могут его разглашать. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Футбол
«Ротор» пополнил состав пятым футболистом с паспортом Грузии
Напомним, что сегодня «Ротор» объявил о переходе ещё одного футболиста с грузинским паспортом.
Казанские ведомости вчера в 11:05
Политика
Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок
Бывший единый кандидат от оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала рабочих продолжать и расширять забастовки.
РБК 02:28
Политика
ВККС одобрила кандидатуру Птицына на должность главы Мосгорсуда
Кандидатура председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына одобрена на должность председателя Мосгорсуда.
BFM.ru 03:41
Хоккей
Покер Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Калгари» в плей-офф НХЛ
"Даллас" вышел во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выбив в первом раунде "Калгари".
РИА Новости 01:50
Общество
Самолет для перевозки Навального в Германию приземлился в Омске
ИА Красная Весна 03:06
Общество
Правительство направило еще 200 млн рублей на выплаты учителям
Экономика сегодня 19 августа в 11:03
Гаджеты
Российские Redmi 8 и 8A получили Android 10 без оболочки MIUI 12
Российские модели Redmi 8 и 8A были укомплектованы Android 10 без использования оболочки MIUI 12.
Дни24 19 августа в 07:13
Авто
Новый минивэн Hyundai показали в Китае
На китайских дорогах обнаружен новый минивэн Hyundai Custo, который проходит тестовые испытания.
Faktom вчера в 02:41
Авто
Компания Nokia запрещает Daimler продавать автомобили в Германии
Если Daimler AG откажется выполнять такие условия, то финский концерн вправе запретить реализацию авто Mercedes-Benz на территории Германии, а вместе с тем - подать еще один иск на выплату компенсации в размере 7 млрд. евро.
Новые автомобили вчера в 03:18
Наука
Ученые выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно
Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно.
Газета.Ru 02:59
Общество
ФСБ пресекла работу группы подпольных оружейников из трех регионов
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы подпольных оружейников из Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей и закрыли пять мастерских, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Взгляд.ру 02:45
Общество
Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ
В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Российская газета 03:55
Происшествия
Суд отказался приобщить показания секретного свидетеля к делу Ефремова
РИА Новости вчера в 21:26
Киберспорт
В Dota 2 добавили анонсер The International
CyberSport.ru 02:13
Общество
В «красной зоне» по COVID-19 остались 12 регионов России
Лишь небольшая часть российских регионов (14 процентов) остаются в "красной зоне" по COVID-19, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Российская газета 00:35
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный пожаловался на отдых с Карпович в Крыму
Актер, бывший муж актрисы Агаты Муцениеце Павел Прилучный вместе с детьми от первого брака и новой возлюбленной Мирославой Карпович провел отпуск в Крыму, но остался им недоволен.
Слово и Дело 03:27
Общество
Авиакомпании значительно снизили цены на перелёты по России
Москва, 21 августа 2020, 10:54 — REGNUM Крупнейшие российские авиакомпании почти вдвое снизили цены на внутренние авиаперелёты.
REGNUM 03:54
Шоу-бизнес
Подольская подарит Преснякову второго ребенка
Наталья Подольская перестала скрывать свою беременность: певица ждет второго ребенка.
НДН.инфо вчера в 12:32
Шоу-бизнес
В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась в Москве, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:24
Происшествия
В Иркутской области группа школьников избила 18-летнюю девушку
Полиция Иркутской области начала проверку в связи появившемся в соцсетях видео, на котором группа подростков избивает девушку, сообщает пресс-служба ведомства.
Российская газета 02:28
Общество
ООН в 2020 году выявила прирост населения России на 62 тыс. человек
В 2020 году население России выросло на 62 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, следует из данных ООН.
РБК 02:50
Автоспорт
Хельмут Марко заявил о недовольстве Red Bull результатами Квята
CT news вчера в 10:09
Общество
«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции
Десятки сотрудников российского подразделения торговой сети "Ашан" были уволены из-за подозрений в коррупции, сообщил в интервью РБК глава подразделения Йоханнес Толай.
РИА Новости 02:48
Происшествия
Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Навальным
Телеведущий и врач Александр Мясников выдвинул предположение о том, что могло произойти с Алексеем Навальным, которому стало плохо в самолете.
АБН вчера в 06:05
Армия и оружие
Российскому «Адмиралу Горшкову» с «Цирконами» предрекли потопление
В условиях военного конфликта российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковой крылатой ракетой (КР) «Циркон» не сможет подойти на достаточную дальность к американской авианосной ударной группе (АУГ) и будет потоплен, пишет «Военно-промышленный курьер».
Lenta.ru вчера в 07:48
Происшествия
В регионе коронавирус подтвердился у сотрудника завода «Янтарь» и работника ЖБИ-2
В Калининградской области коронавирус подтвердился у сотрудника завода "Янтарь" и работника ЖБИ-2.
Клопс 04:26
Здоровье
Семь саратовских больниц получили ключи от «ФАПов на колесах»
Взгляд-инфо 03:48
Шоу-бизнес
Лариса Долина стала выглядеть ровесницей дочери
Дочь эстрадной певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская в своем Instagram опубликовала фотографию, на которой ее мать предстала в новом, помолодевшем виде.
Территория новостей вчера в 07:51
Хоккей
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Айлендерс»
iReactor 19 августа в 01:05