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Газета.Ru
Газета.Ru

В омской больнице заявили о звонках с угрозами

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1, в которой лечили блогера Алексея Навального, Анатолий Калиниченко рассказал, что ему поступали звонки с угрозами. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что является активным пользователем соцсетей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В омской больнице врачи заявили о звонках с угрозами

Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, сообщил журналистам на пресс-конференции главврач медучреждения Александр Мураховский, его заместитель Анатолий Калиниченко признался, что в соцсетях ему поступали угрозы.
РИА Новости02:57
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РИА Новости

В омской больнице врачи заявили о звонках с угрозами

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Начмед БСМП № 1 получил в соцсетях десятки угроз от сторонников Навального

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КП - Омск

«Мне и моим детям поступили угрозы»: Омский врач, лечивший Навального, рассказал о нападках

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Омский медик, который лечил Навального, пожаловался на угрозы ему и его семье

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Лечивший Навального омский врач заявил о поступавших в его адрес угрозах

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РИА ОмскИнформ

Омским врачам, спасавшим Навального, угрожали в соцсетях

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12 Канал Омск

«Я получил несколько десятков угроз»: врача БСМП-1, который лечил Навального, затравили в соцсетях

12 Канал Омск02:40