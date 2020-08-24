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Газета.Ru
Газета.Ru

В омской больнице заявили о звонках с угрозами

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1, в которой лечили блогера Алексея Навального, Анатолий Калиниченко рассказал, что ему поступали звонки с угрозами. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что является активным пользователем соцсетей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В омской больнице врачи заявили о звонках с угрозами

Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, сообщил журналистам на пресс-конференции главврач медучреждения Александр Мураховский, его заместитель Анатолий Калиниченко признался, что в соцсетях ему поступали угрозы.
РИА Новости02:57
Подробнее о событии
РИА Новости

В омской больнице врачи заявили о звонках с угрозами

РИА Новости02:57
БК55

Начмед БСМП № 1 получил в соцсетях десятки угроз от сторонников Навального

БК5502:54
КП - Омск

«Мне и моим детям поступили угрозы»: Омский врач, лечивший Навального, рассказал о нападках

КП - Омск01:48
НГС55

Омский медик, который лечил Навального, пожаловался на угрозы ему и его семье

НГС5502:11
Город55.ру

Лечивший Навального омский врач заявил о поступавших в его адрес угрозах

Город55.ру02:00
РИА ОмскИнформ

Омским врачам, спасавшим Навального, угрожали в соцсетях

РИА ОмскИнформ02:00
12 Канал Омск

«Я получил несколько десятков угроз»: врача БСМП-1, который лечил Навального, затравили в соцсетях

12 Канал Омск02:40

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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В Белоруссии задержали двух членов координационного совета оппозиции

Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому предъявляют "организацию несогласованного митинга" Сотрудники белорусского ОМОНа в Минске задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает РБК.
АМИТЕЛ06:43
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Кравчук рассказал о просьбе Лукашенко к Путину о военной помощи

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Lenta.ru07:30
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что надо обратить внимание на рынок труда.
РИА Новости07:28
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