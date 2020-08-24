В омской больнице заявили о звонках с угрозами
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Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1, в которой лечили блогера Алексея Навального, Анатолий Калиниченко рассказал, что ему поступали звонки с угрозами. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что является активным пользователем соцсетей.В источнике
С чего всё началось
В омской больнице врачи заявили о звонках с угрозами
Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, сообщил журналистам на пресс-конференции главврач медучреждения Александр Мураховский, его заместитель Анатолий Калиниченко признался, что в соцсетях ему поступали угрозы.
РИА Новости02:57
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