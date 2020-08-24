В омской больнице заявили о звонках с угрозами

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1, в которой лечили блогера Алексея Навального, Анатолий Калиниченко рассказал, что ему поступали звонки с угрозами. Об этом сообщает РИА "Новости". Он отметил, что является активным пользователем соцсетей.