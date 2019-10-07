Общество

Lenta.ruLenta.ruВ онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу центра.
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В онкоцентре Блохина опровергли информацию о низких зарплатах медсестер

РБК15:24

Главный онкоцентр России, откуда массово увольнялись врачи, раскрыл зарплаты сотрудников

URA.Ru14:43

Онкоцентр им. Н.Блохина назвал ложью сообщения о зарплате 2-5 тыс. руб. у медсестер

Агентство Москва11:49

Онкоцентр имени Блохина назвал ложной информацию о зарплатах до пяти тысяч рублей

Вечерняя Москва12:31

Онкоцентр Блохина опроверг сообщения о низкой зарплате медсестер

Москва 2412:52

В онкоцентре Блохина рассказали о зарплатах медсестер

Известия12:39

Медсестры онкоцентра имени Блохина намерены уволиться из-за низких зарплат

Полит.рувчера в 09:10
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