Общество
Lenta.ruВ онкоцентре Блохина опровергли низкие зарплаты сотрудников
В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу центра.
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Онкоцентр им. Н.Блохина назвал ложью сообщения о зарплате 2-5 тыс. руб. у медсестер
Агентство Москва11:49
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Газета.Ru вчера в 14:55
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Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Политика
Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов
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Съемки сериала о Началовой стартовали со скандала
Впервые слухи о съемках сериала, посвященному Началовой, появились еще в начале лета.
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.
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В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
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