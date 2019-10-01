Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии, который является подведомственным учреждением Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина, Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением, при этом ему вынесен выговор.

с чего всё началось

Стилиди отметил, что занимавший место заместителя директора и исполняющего обязанности заведующего отделением был отстранен от второй должности. Ранее сообщалось, что в онкоцентре Блохина рассказали о зарплатах сотрудников.

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