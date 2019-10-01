Общество

Газета.RuГазета.RuВ онкоцентре Блохина уволили и.о. завотделения Менткевича

Стилиди отметил, что занимавший место заместителя директора и исполняющего обязанности заведующего отделением был отстранен от второй должности. Ранее сообщалось, что в онкоцентре Блохина рассказали о зарплатах сотрудников.
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с чего всё началось

Менткевич освобожден от должности и.о. завотделением онкоцентра Блохина

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии, который является подведомственным учреждением Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина, Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением, при этом ему вынесен выговор.
ТАССвчера в 19:12

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В центре Блохина уволили и.о. завотделения

РБКвчера в 23:09

«Заложники — опять пациенты». В онкоцентре Блохина продолжается конфликт

BFM.ruвчера в 12:49

Руководство НИИ детской онкологии и гематологии отрицает факт серьезного конфликта в медицинском учреждении

Эхо Москвы02:00

Одному из инициаторов массового протеста детских онкологов сделали выговор

Lenta.ruвчера в 19:53

Менткевич освобожден от должности и.о. завотделением онкоцентра Блохина

ТАССвчера в 19:12

Онкологи из центра Блохина сообщили о получении выговоров после жалобы на руководство

Дождьвчера в 14:02

Уволен и. о. завотделения онкоцентра Блохина

Коммерсантъвчера в 21:39
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Волейбол

Сегодня в Японии стартует Кубок мира по волейболу среди мужских команд

Эхо Москвы вчера в 23:06
Футбол

Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью

Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Происшествия

Расследование дела Голунова тормозится из-за того, что следователи заняты делом о массовых беспорядках

Расследование дела о задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова тормозится из-за того, что следователи заняты делом о массовых беспорядках.
Эхо Москвы 01:48
Спорт

Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Спорт

WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории

Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 06:59
Политика

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией

Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 02:02
Единоборства

Датчанин рассказал, как боролся с Хабибом перед поединком с Порье

Нева Спорт 02:30
Армия и оружие

Китай продемонстрировал новые баллистические ракеты

Во вторник, 1 октября, в ходе военного парада в честь 70-летия КНР Пекин продемонстрировал впервые новые баллистические ракеты JL-2 подводных лодок "Цзюйлан-2".
Газета.Ru 02:50
Музыка

Лазарев рассказал о причинах конфликта с Топаловым

Певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash, детали артист раскрыл в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 19:51
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Здоровье

Роспотребнадзор просит граждан надевать маски от гриппа

Роспотребнадзор обратился к гражданам с просьбой надевать маски во время подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, чтобы защитится от заражения и распространения инфекции, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 01:43
Политика

Трамп призвал арестовать конгрессмена Шиффа за измену

Президент США Дональд Трамп потребовал арестовать руководителя комитета по разведке Адама Шиффа за государственную измену.
Российская газета вчера в 19:38
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Общество

Большинство граждан оплачивают такси наличными

Две трети пассажиров такси до сих пор оплачивают поездки наличными. 54% не знают о праве потребовать чек у водителя.
Коммерсантъ 02:43
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Культура

Выставка «Восточный джаз» открывается в Пушкинском музее

Выставка «Восточный джаз» открывается завтра в Пушкинском музее.
Орфей вчера в 13:19
Общество

Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Энергетика

Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии

По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов проводят медовый месяц в Калуге

Странные развлечения Ксении Собчак и Константина Богомолова продолжаются.
Paparazzi.ru вчера в 03:08
Политика

В сенате США будет рассмотрен вопрос об импичменте Трампа

Члены сената США будут вынуждены заняться рассмотрением дела, в котором речь идет об импичменте главе Штатов Дональду Трампу.
Капитал страны 01:22
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Общество

Москва достигла «барического дна»

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1 октября 1954 года и оказалось на «барическом дне».
Lenta.ru 02:21
Общество

Военные предложили увеличить штрафы для уклонистов в шесть раз

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что штрафы для уклонистов от службы в армии могут вырасти в шесть раз.
РБК вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ

Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru вчера в 09:29
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Здоровье

В Балашихинском роддоме появился на свет малыш-богатырь

Профиль вчера в 10:17
Политика

Зеленский отказался расследовать дело Байдена по просьбе США

Украина не станет расследовать деятельность американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента США Дональда Трампа, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Мойка78 вчера в 17:30
Авто

В России нашлась Lada Granta с пробегом миллион километров

Отъездив на своей «Гранте» 940 777 километров, владелец утверждает, что машиной доволен и хочет менять её на такую же.
Автоновости дня вчера в 05:43
Политика

«Русские сильны»: западных читателей восхитил спецназ ФСИН

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
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