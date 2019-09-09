Общество

ИнтерфаксИнтерфаксОнкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
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Ридус07:46

В онкоцентре Блохина опровергли сообщения о массовом увольнении сотрудников

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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:09, Вашингтон
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