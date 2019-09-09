Общество
ИнтерфаксОнкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 17:09, Вашингтон
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:21
Наука
Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты
Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.
Дни24 05:15
Технологии
На каком железе играют чаще всего — августовский опрос Steam
Компания Valve опубликовала результаты августовского опроса в Steam, в котором выяснила изменения ситуации на рынке железа среди пользователей сервиса.
Игромания.ру 15:38
Происшествия
Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека
Накануне сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды перевернувшегося судна, перевозившего автомашины, напоминает ТАСС.
Вести.Ru 16:29
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Энергетика
Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК 09:14
Политика
Москва и Киев ведут переговоры о следующем обмене заключёнными
Москва и Киев ведут переговоры по второму этапу взаимного обмена удерживаемыми лицами.
REGNUM 16:31
Гаджеты
Panasonic Toughbook 55 — модульный «танк» среди ноутбуков
Toughbook 55, как и другие модели серии, поддерживает горячую замену батарей без выключения, а время автономной работы за счёт этого достигает 40 часов.
Игромания.ру 16:15
Футбол
Сборная России вырвала победу у Казахстана
Головин навесил со штрафного, а Марио Фернандес головой отправил мяч в цель - 1:0. Сборная России берет очередные три очка и делает еще один шаг на пути к финальному турниру чемпионата Европы-2020.
Российская газета 16:38
Экономика
Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Политика
Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России
Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.
RT на русском 02:57
Происшествия
Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34
Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Политика
На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование»
Остальные 20 мест займут представители КПРФ (13 мандатов), «Яблока» (4) и «Справедливой России» (3) – все они были поддержаны Алексеем Навальным в рамках стратегии «Умное голосование», призывавшей голосовать за самого популярного в округе кандидата от парламентской или непарламентской оппозиции.
Ведомости 17:02
Происшествия
На юге Москвы неизвестные избили мужчину и ограбили его на 1 млн рублей
Полиция задержала неизвестных на машине BMW, избивших и ограбивших мужчину на юге Москвы.
ТАСС 16:16
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru 16:01
Общество
Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака
Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.
РБК 03:13
Авто
Объявлено оснащение нового Toyota RAV4 для России
Напомним, в настоящее время в России завершается выпуск Toyota RAV4 предыдущего поколения - с конвейера завода марки в Санкт-Петербурге его снимут 1 октября 2019 года.
За рулем Кубань 05:52
Политика
Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Политика
Детали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
Южный Федеральный 07 сентября в 23:52
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Общество
В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе
Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
РИА Новости 06:33
Авто
Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты
Говорит Москва 11:58
Происшествия
Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.
Телеканал 360° вчера в 06:48
Политика
Свидетель по делу МН17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по делу о крушении лайнера Boeing на Украине в 2014 году Владимир Цемах, находясь под стражей на Украине, отказался от сделки со следствием.
Life.ru вчера в 09:50
Политика
Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона
Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
Спорт
Иванюк стал вторым в прыжках в высоту во встрече сборных Европы и США
Российский легкоатлет Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту в матчевой встрече между сборными Европы и США в Минске.
RT на русском 15:18
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56