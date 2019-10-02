Здоровье
Газета.RuДевять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти заявлений об увольнении сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения. Заявлений от других врачей НИИ не поступало, подчеркнул собеседник агентства.РИА Новости04:26
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