Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти заявлений об увольнении сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе медучреждения. Заявлений от других врачей НИИ не поступало, подчеркнул собеседник агентства.

с чего всё началось

Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".

Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

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