Общество

ИзвестияИзвестияВ онкоцентре имени Блохина вновь опровергли массовые увольнения врачей

В видеообращении врачи сообщили, что 26 детских онкологов написали заявления об уходе, пишет «Газета.ру».
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Дмитрий Песков
Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 15:19

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