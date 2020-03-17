Коронавирус
РБКВ оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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с чего всё началось
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что информация о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за распространения коронавируса, не соответствует действительности.Znak.com10:07
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Общество
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина
Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Общество
В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Здоровье
У шести кузбассовцев тесты на коронавирус оказались отрицательными
У шести жителей Кемеровской области тесты на коронавирус оказались отрицательными.
Хоккей
Кастерова рассказала о «тревожном спокойствии» на улицах в США
Журналистка, супруга хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Анна Кастерова заявила, что в Питтсбурге и Майами очень заметно влияние нового коронавируса на жизнь людей.
Авто
Автомобили с пробегом подорожают в России
Как пишет autonews со ссылкой на собственных специалистов, цена автомобилей с пробегом будет постепенно увеличиваться пропорционально стоимости новых моделей.
Общество
Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Экономика
Коронавирус парализует поездки по стране
Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Кино
Disney отложил выход фильма «Черная вдова»
Компания Disney отложила на неопределенный срок релиз фильма «Черная вдова».
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Происшествия
Осужденного за взятки экс-мэра Владивостока перевели в колонию
Осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева перевели из городского СИЗО, где он находился с января, в колонию в Спасском районе Приморья, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Высоцкий.
Здоровье
В Свердловской области подтвердился первый случай коронавируса
Происшествия
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом
Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Музыка
«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»
Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Финансы
Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей
Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
Общество
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
Культура
Хакасия может стать пилотным регионом для «Национальных приоритетов»
Хакасия может войти в число первых регионов, где АНО «Национальные приоритеты» будет внедрять мониторинг и развитие форматов участия граждан в нацпроектах.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Религия
В РПЦ ужесточили санитарные правила при проведении богослужений
Как сообщается на официальном сайте Московского патриархата, правилами предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.
Здоровье
Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф заявил, что из-за «Гарри Поттера» стал алкоголиком
Известный голливудский актер Дэниел Рэдклифф заявил, что стал алкоголиком из-за съёмок в «Гарри Поттере».
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.
Авто
В России стартовали продажи седана BMW 2-Series Gran Coupe
Отечественный дилеры марки предлагают новый BMW 2-Series Gran Coupe по цене от 1,99 млн рублей.
Гаджеты