с чего всё началось

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

Общество Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Общество В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.

Авто Автомобили с пробегом подорожают в России Как пишет autonews со ссылкой на собственных специалистов, цена автомобилей с пробегом будет постепенно увеличиваться пропорционально стоимости новых моделей.

Общество Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.

Экономика Коронавирус парализует поездки по стране Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.

Происшествия Осужденного за взятки экс-мэра Владивостока перевели в колонию Осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева перевели из городского СИЗО, где он находился с января, в колонию в Спасском районе Приморья, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Высоцкий.

Здоровье Назвали три первых признака заболевания коронавирусом Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.

Финансы Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Религия В РПЦ ужесточили санитарные правила при проведении богослужений Как сообщается на официальном сайте Московского патриархата, правилами предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.