Коронавирус

РБКРБКВ оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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с чего всё началось
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила
, что информация о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за распространения коронавируса, не соответствует действительности.
Znak.com10:07

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Власти Москвы опровергли планы введения общегородского карантина

Интерфакс10:13

Оперативный штаб опроверг информацию о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за коронавируса

Эхо Москвы10:30

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

РБК10:07

Власти Москвы опровергли информацию о возможном закрытии города на карантин

ТАСС10:07

Московские власти опровергли данные о закрытии города на карантин

РИА Новости10:05

Оперативный штаб опроверг слухи о планах введения режима ЧС в столице

Москва 2410:05

Заместитель Собянина опровергла информацию о возможном режиме ЧС в Москве

Ведомости10:07
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Общество

Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 14:42
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Общество

Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина

Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Российская газета 11:47
Шоу-бизнес

Звезда «Мстителей» Идрис Эльба заразился коронавирусом

NewInform 04:03
Общество

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
РИА Новости 17:14
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Здоровье

У шести кузбассовцев тесты на коронавирус оказались отрицательными

У шести жителей Кемеровской области тесты на коронавирус оказались отрицательными.
Газета Кемерова вчера в 02:55
Хоккей

Кастерова рассказала о «тревожном спокойствии» на улицах в США

Журналистка, супруга хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Анна Кастерова заявила, что в Питтсбурге и Майами очень заметно влияние нового коронавируса на жизнь людей.
SM News вчера в 09:58
Авто

Автомобили с пробегом подорожают в России

Как пишет autonews со ссылкой на собственных специалистов, цена автомобилей с пробегом будет постепенно увеличиваться пропорционально стоимости новых моделей.
32CARS.ru 17:15
Общество

Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Daily Storm 07:09
Экономика

Коронавирус парализует поездки по стране

Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Коммерсантъ 19:07
Кино

Disney отложил выход фильма «Черная вдова»

Компания Disney отложила на неопределенный срок релиз фильма «Черная вдова».
Телеканал 360° 17:18
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Происшествия

Осужденного за взятки экс-мэра Владивостока перевели в колонию

Осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева перевели из городского СИЗО, где он находился с января, в колонию в Спасском районе Приморья, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Высоцкий.
РИА Новости 05:01
Здоровье

В Свердловской области подтвердился первый случай коронавируса

Московский Комсомолец Екатеринбург 08:41
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета вчера в 07:56
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 12:22
Музыка

«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»

Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Газета.Ru 11:15
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:22
Авто

В России появится новый автомобильный документ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 07:13
Финансы

Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей

Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
РИА Новости вчера в 21:58
Общество

Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам

Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
BFM.ru 07:20
Культура

Хакасия может стать пилотным регионом для «Национальных приоритетов»

Хакасия может войти в число первых регионов, где АНО «Национальные приоритеты» будет внедрять мониторинг и развитие форматов участия граждан в нацпроектах.
ИА Хакасия 21:45
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Религия

В РПЦ ужесточили санитарные правила при проведении богослужений

Как сообщается на официальном сайте Московского патриархата, правилами предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.
Российская газета 03:54
Здоровье

Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице

Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Ридус 07:09
Шоу-бизнес

Дэниел Рэдклифф заявил, что из-за «Гарри Поттера» стал алкоголиком

Известный голливудский актер Дэниел Рэдклифф заявил, что стал алкоголиком из-за съёмок в «Гарри Поттере».
Аргументы недели 00:29
Общество

В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.
Известия вчера в 17:01
Авто

В России стартовали продажи седана BMW 2-Series Gran Coupe

Отечественный дилеры марки предлагают новый BMW 2-Series Gran Coupe по цене от 1,99 млн рублей.
Тарантас Ньюс 15 марта в 06:59
Гаджеты

Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

Astera вчера в 16:07
Как работают Яндекс.Новости?
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