Коронавирус

РБКРБКВ оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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с чего всё началось
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила
, что информация о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за распространения коронавируса, не соответствует действительности.
Znak.com10:07

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Особое мнение: Андрей Колесников

Эхо Москвы14:21

Власти Москвы опровергли планы введения общегородского карантина

Интерфакс10:13

Московские власти опровергли данные о закрытии города на карантин

РИА Новости10:05

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

РБК10:07

Власти Москвы опровергли информацию о возможном закрытии города на карантин

ТАСС10:07

Заместитель Собянина опровергла информацию о возможном режиме ЧС в Москве

Ведомости10:07

Оперативный штаб опроверг слухи о планах введения режима ЧС в столице

Москва 2410:05
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:04, Ашберн
Шоу-бизнес

Александр Малинин перенес концерты из-за плохого самочувствия

Народный артист России Александр Малинин в своем Instagram уведомил, что ему пришлось перенести концерты в нескольких городах России из-за плохого самочувствия.
Газета.Ru вчера в 17:55
Единоборства

Нурмагомедов настаивает на проведении боя с Фергюсоном в срок

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов настаивает на проведении боя против Тони Фергюсона без изменения даты.
ТАСС Спорт 19:18
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Общество

Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Daily Storm 07:09
Финансы

Минфин купил иностранную валюту на сумму 2,977 трлн рублей в 2019 году

«Согласно поручению Минфина России, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счёт средств федерального бюджета (дополнительных нефтегазовых доходов) в объёме 2 977 232,8 млн рублей», — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.
RT на русском 18:12
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 10:36
Экономика

Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта

Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.
ПолитРоссия 05:18
Общество

Ситуация в компании «ЯТЭК» находится под контролем

Внутри компании ПАО "ЯТЭК" приняты все меры безопасности. Весь Якутский офис компании с 18 марта перейдет на удаленную работу.
SakhaPress.ru 11:34
Политика

Конституционный суд признал законным «обнуление» сроков Путина

Конституционный суд признал законным "обнуление" сроков Путина. Он заключил, что поправки не противоречат главному закону страны.
Piter.tv вчера в 09:47
Здоровье

Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса

Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
РИА Новости 20:42
Общество

Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 368 человек

Инфорос вчера в 05:28
Армия и оружие

Стало известно о нестандартном применении ЗСУ «Шилка» на море

Российская газета вчера в 08:40
Общество

ВОЗ: свыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

Свыше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, умерли 475 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 19:11
Футбол

Бэйл может покинуть «Реал» летом

Евро-футбол.ру 15:39
Музыка

«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»

Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Газета.Ru 11:15
Общество

Коронавирус обнаружен во всех штатах США

Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
REGNUM 20:38
Политика

В Германии заявили об угрозе «неконтролируемой рецессии» в США

Соединенные Штаты являются крупнейшей мировой экономикой, но, если в Вашингтоне продолжат недооценивать угрозу распространения коронавируса и его последствия, она скатится в неконтролируемую рецессию, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.
Взгляд.ру 20:44
Общество

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Интерфакс 14:45
Общество

Министр культуры приказала закрыть из-за вируса театры, музеи и цирки

Первый приказ об изменении порядка работы учреждений культуры в условиях пандемии COVID-19 Любимова подписала 16 марта.
РБК 10:50
Политика

Лукашенко удивило решение России по закрытию границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:25
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Экономика

Коронавирус парализует поездки по стране

Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Коммерсантъ 19:07
Авто

Начались первые поставки Tesla Model Y

Американский автогигант Tesla поделился официальным видеороликом, который демонстрирует дизайн новинки кроссовера Model Y. В свою очередь, уже в начале текущего месяца крупный производитель уже приступил к сборке данной модели.
Rusargument 02:23
Политика

В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.
Известия 19:24
Гаджеты

Одноплатный ПК DFI GHF51 получил процессор AMD Ryzen Embedded

Megaobzor.com 14:51
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
Политика

На Украине назначили генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Lenta.ru 04:08
Политика

Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста

Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:13
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Гаджеты

NVIDIA приготовилась ждать анонса AMD Navi 2X

Некоторые источники считают, что этот ход позволит компании лучше подготовиться к анонсу AMD Navi 2X.
3DNews 11:24
Как работают Яндекс.Новости?
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