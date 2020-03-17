с чего всё началось

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

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