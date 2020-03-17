Коронавирус
РБКВ оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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с чего всё началось
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что информация о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за распространения коронавируса, не соответствует действительности.Znak.com10:07
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Шоу-бизнес
Александр Малинин перенес концерты из-за плохого самочувствия
Народный артист России Александр Малинин в своем Instagram уведомил, что ему пришлось перенести концерты в нескольких городах России из-за плохого самочувствия.
Единоборства
Нурмагомедов настаивает на проведении боя с Фергюсоном в срок
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов настаивает на проведении боя против Тони Фергюсона без изменения даты.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Общество
Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Финансы
Минфин купил иностранную валюту на сумму 2,977 трлн рублей в 2019 году
«Согласно поручению Минфина России, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счёт средств федерального бюджета (дополнительных нефтегазовых доходов) в объёме 2 977 232,8 млн рублей», — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Экономика
Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта
Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.
Общество
Ситуация в компании «ЯТЭК» находится под контролем
Внутри компании ПАО "ЯТЭК" приняты все меры безопасности. Весь Якутский офис компании с 18 марта перейдет на удаленную работу.
Политика
Конституционный суд признал законным «обнуление» сроков Путина
Конституционный суд признал законным "обнуление" сроков Путина. Он заключил, что поправки не противоречат главному закону страны.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса
Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 368 человек
Армия и оружие
Стало известно о нестандартном применении ЗСУ «Шилка» на море
Общество
ВОЗ: свыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки
Свыше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, умерли 475 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
Футбол
Бэйл может покинуть «Реал» летом
Музыка
«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»
Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Общество
Коронавирус обнаружен во всех штатах США
Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
Политика
В Германии заявили об угрозе «неконтролируемой рецессии» в США
Соединенные Штаты являются крупнейшей мировой экономикой, но, если в Вашингтоне продолжат недооценивать угрозу распространения коронавируса и его последствия, она скатится в неконтролируемую рецессию, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.
Общество
На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса
В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Общество
Министр культуры приказала закрыть из-за вируса театры, музеи и цирки
Первый приказ об изменении порядка работы учреждений культуры в условиях пандемии COVID-19 Любимова подписала 16 марта.
Политика
Лукашенко удивило решение России по закрытию границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Экономика
Коронавирус парализует поездки по стране
Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Авто
Начались первые поставки Tesla Model Y
Американский автогигант Tesla поделился официальным видеороликом, который демонстрирует дизайн новинки кроссовера Model Y. В свою очередь, уже в начале текущего месяца крупный производитель уже приступил к сборке данной модели.
Политика
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.
Гаджеты
Одноплатный ПК DFI GHF51 получил процессор AMD Ryzen Embedded
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Политика
На Украине назначили генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
NVIDIA приготовилась ждать анонса AMD Navi 2X
Некоторые источники считают, что этот ход позволит компании лучше подготовиться к анонсу AMD Navi 2X.