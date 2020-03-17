Коронавирус
РБКВ оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже $30 за баррель
16 марта стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 16.26 мск до $29,97 за баррель.
Общество
В Москве скончался Эдуард Лимонов
В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила проведения богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила совершения таинств и проведения богослужений.
Здоровье
В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»
Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Общество
В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
Футбол
Тедеско хочет подписать в «Спартак» двух игроков «Крыльев Советов»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет пригласить в клуб двух игроков самарских "Крыльев Советов" - Антона Зиньковского и Никиту Чернова.
Здоровье
В Тверской области выявлено 2 заболевших коронавирусом
В Тверской области по состоянию на 17 марта подтверждены 2 первых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Игры
Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях
Армия и оружие
США остановили переброску войск на учения в Европу из-за коронавируса
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Футбол
Джейми Реднапп: «Нельзя просто взять и обнулить сезон АПЛ»
Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Реднапп высказался насчет досрочного завершения сезона в Премьер-лиге из-за коронавируса.
Баскетбол
У Дюранта диагностирован коронавирус
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Авто
Мировой авторынок в феврале рухнул на 20%
Февраль стал для мирового авторынка далеко не лучшим месяцем в плане продаж.
Политика
Песков: четких сроков общероссийского голосования по изменениям в Конституцию нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что определенности по дате общероссийского голосования по закону о поправке в Конституцию пока нет.
Футбол
Андреас Хинкель: «Ситуация с коронавирусом требовала экстраординарных решений»
Очевидно, что все зависит от того, как станет развиваться ситуация с распространением коронавируса.
Общество
Во всех европейских странах выявили коронавирус
Черногория оставалась последним государством, где не было заразившихся, однако премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса.
Экономика
S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса
Рейтинговое агентство S&P Global выдвинуло предположение о том, что ввиду пандемии коронавируса в мире может начаться глобальная рецессия.
Политика
Макрон приедет в Москву на 9 мая, несмотря на коронавирус
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
Энергетика
Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого
Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого Вдобавок к обвалу цен на рынке возник дефицит нефтетанкеров.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь
Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Здоровье
Заболевшая коронавирусом медсестра сделала заявление
Заразившаяся коронавирусом медсестра из американского штата Колорадо рассказала о течении болезни.
Общество
За сутки почти 14 тыс. человек заразились коронавирусом
Около 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире Всемирной организацией здравоохранения.
Общество
В Минфине США оценили ситуацию с коронавирусом для авиакомпаний
Последствия пандемии коронавируса оказались для гражданской авиации более серьёзными, чем последствия терактов 11 сентября 2001 года.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.