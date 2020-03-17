Коронавирус

РБКРБКВ оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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Власти Москвы опровергли информацию о возможном закрытии города на карантин

ТАСС10:07

Заместитель Собянина опровергла информацию о возможном режиме ЧС в Москве

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В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

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Власти Москвы опровергли планы введения общегородского карантина

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Оперативный штаб опроверг информацию о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за коронавируса

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Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь

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