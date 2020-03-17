Коронавирус

РБКРБКВ оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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Власти Москвы опровергли планы введения общегородского карантина

Интерфакс10:13

Оперативный штаб опроверг информацию о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за коронавируса

Эхо Москвы10:30

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

РБК10:07

Власти Москвы опровергли информацию о возможном закрытии города на карантин

ТАСС10:07

Московские власти опровергли данные о закрытии города на карантин

РИА Новости10:05

Оперативный штаб опроверг слухи о планах введения режима ЧС в столице

Москва 2410:05

Заместитель Собянина опровергла информацию о возможном режиме ЧС в Москве

Ведомости10:07
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Общество

«Ведомости» объявили о смене владельцев

История вопроса В феврале медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
ТАСС 14:43
Общество

В научном центре «Вектор» начали испытывать вакцину от коронавируса

В новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступили к испытаниям вакцины от нового коронавируса.
Православие и Мир 09:11
Общество

Судно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию

Командное судно плавучего космодрома "Морской старт", принадлежащее российской компании S7, прибыло в порт базирования Славянка на Дальнем Востоке из США, передают СМИ.
Газета.Ru 02:35
Космос

США приступили к разработке мобильного ядерного микрореактора

Красная весна 12:07
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Политика

Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 14:09
Общество

Запасов продуктов в магазинах России хватит на восемь недель

В Ассоциации компаний розничной торговли подсчитали, что запасов продуктов питания в магазинах страны хватит на восемь недель, несмотря на ажиотаж, пишет газета «Известия».
РИАМО 05:10
Гаджеты

В России появились смартфоны Huawei P40 Lite

Компания Huawei привезла на российский рынок первые смартфоны серии Huawei P40. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста 15:30
Наука

Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта

Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
Обозреватель Врн 07:13
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:09
Политика

Евросоюз запретит въезд гражданам других стран

Лидеры стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд для граждан стран, не входящих в союз.
Lenta.ru 15:08
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина

Сообщения о кончине Валентины Гагариной распространили федеральные СМИ. Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке.
Orengrad.ru 11:43
Футбол

Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о приостановлении всех соревнований на территории страны, сообщается на сайте организации.
Матч ТВ 15:20
Общество

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 09:25
Происшествия

Многократный призер чемпионатов Украины по боксу погиб в аварии

Lenta.ru 16:09
Общество

Испытания вакцины от коронавируса начались в США

Клинические испытания по оценке эффективности и безопасности вакцины, предназначенной для защиты от COVID-2019, начнутся 16 марта в Соединенных Штатах.
Ридус 15 марта в 20:09
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт вчера в 07:38
Армия и оружие

На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами

На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами высокой точности "Краснополь-М1" с увеличенной дальностью стрельбы.
Piter.tv 06:06
Общество

В Европе не осталось стран без коронавируса

Как уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.
RT на русском 16:04
Общество

В Воронеже вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

Главе областного центра Вадиму Кстенину правительством региона рекомендовано ввести режим повышенной готовности.
Обозреватель Врн 12:58
Политика

Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов

На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Ведомости 13:30
Происшествия

Омбудсмен побеседует с блогером Диденко, имитировавшей суицид с детьми

РИА Новости 04:58
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Путин удивился росту цен на бензин

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Хоккей

Чемпионат мира 2020 по хоккею отменен

МонаВиста 14:04
Общество

Греф посоветовал россиянам меньше пользоваться наличными

Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам на фоне распространения коронавируса как можно меньше пользоваться наличными деньгами, использовать бесконтактные платежи, об этом он сказал в ходе интернет-конференции для журналистов.
РИА Новости 09:35
Кино

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В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Piter.tv 04:24
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила богослужений из-за коронавируса

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений и совершении таинств из-за коронавируса.
РЕН ТВ 03:34
Общество

Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Daily Storm 07:09
Политика

Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.
Известия 09:42
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