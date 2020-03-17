Коронавирус

РБКРБКВ оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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Оперативный штаб опроверг слухи о планах введения режима ЧС в столице

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Заместитель Собянина опровергла информацию о возможном режиме ЧС в Москве

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В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

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Оперативный штаб опроверг информацию о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за коронавируса

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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

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Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

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Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Турции

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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

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РБК 10:54
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Несмотря на обнаружение в ракете «Протон», предназначенной для запуска спутников связи «Экспресс», некачественных комплектующих, Центр имени Хруничева готов обеспечить пусковую кампанию ракет «Протон-М», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор центра Алексей Варочко.
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Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

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